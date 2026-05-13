De Zweedse regering gaat opnieuw de belasting op autobrandstof verlagen om de stijgende prijzen door de oorlog in het Midden-Oosten tegen te gaan, zo werd woensdag bekend. Tegelijkertijd maakte Polen bekend dat een belastingverlaging op benzine en diesel opnieuw wordt verlengd, om consumenten en bedrijven te ondersteunen.

Zweden verlaagt de prijzen van benzine en diesel met 2,4 kroon, omgerekend 23 cent. In maart werd ook al een belastingverlaging aangekondigd. "We staan nu voor de grootste wereldwijde energiecrisis die de wereld ooit heeft meegemaakt. De situatie in het Midden-Oosten blijft instabiel en we zullen op de proef worden gesteld", aldus de Zweedse minister van Energie Ebba Busch tijdens een persbijeenkomst.

De maatregel kost naar verwachting ongeveer 7,7 miljard kroon (710 miljoen euro) en maakt deel uit van een crisispakket ter waarde van in totaal 17,5 miljard kroon dat door de regering werd gepresenteerd.