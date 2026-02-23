Het is weer geen feestje aan de pomp als je een brandstofauto rijdt. De brandstofprijzen liggen op het hoogste punt in maar liefst tweeënhalf jaar tijd.

Als je een brandstofauto hebt, heb je het ongetwijfeld gemerkt: je bent aan de pomp alsmaar meer kwijt de laatste tijd. Inmiddels zijn de brandstofprijzen zodanig de pan uit gerezen dat het hoogste punt in tweeënhalf jaar tijd is bereikt. Dat wil zeggen: de Gemiddelde Landelijke Adviesprijs ligt volgens UnitedConsumers inmiddels op €2,285 per liter en de laatste keer dat het nóg hoger was, was in september 2023. Diesel staat nu op €2,080 en dat was in oktober 2023 voor het laatst.

“De belangrijkste reden voor deze stijging is de olieprijs. Die zit nu boven de 70 dollar per vat, terwijl we in december 2025 nog rond de 60 dollar zaten”, zegt brandstofexpert Derk Foolen van UnitedConsumers. “Als de geopolitieke spanningen en onzekerheden blijven aanhouden, zie je dat snel terug in de adviesprijzen voor brandstoffen. Dat verschil van ongeveer tien dollar per vat werkt snel door in de adviesprijzen voor brandstoffen.”

Deze prijzen zijn overigens aanzienlijk hoger dan wat je bij veel pompen werkelijk kwijt bent. Vooral bij onbemande tankstations kun je nog veel goedkoper tanken. Het is lastig te zeggen of de stijging nog lang doorzet, maar voorlopig is er nog geen reden om aan te nemen dat de piek al bereikt is.