Brandgevaar bij BMW’s: grote terugroepactie treft 5500 auto’s in Nederland

Heel veel modelseries

BMW 330i Touring
Niek Schenk

BMW haalt wereldwijd honderdduizenden auto’s terug naar de garage wegens mogelijk brandgevaar. In Nederland gaat het om 5.500 auto’s. "De eigenaren zullen zo spoedig mogelijk benaderd worden om het probleem te verhelpen", zegt woordvoerder Bryan Barendrecht van BMW Nederland.

De terugroepactie betreft de 2-serie Coupé, verschillende varianten van de 3-, 4-, 5- en 7-serie, de 6-serie Gran Turismo, de tweezits open sportauto Z4 en ook de SUV’s X4, X5, X6 en Z4. Het gaat om auto’s die zijn geproduceerd tussen juli 2020 en juli 2022.

Bij deze voertuigen kan volgens BMW sprake zijn van verhoogde slijtage aan de magneetschakelaar. Daardoor kan de auto moeilijker starten en in sommige gevallen helemaal niet meer starten. Bovendien kan kortsluiting niet worden uitgesloten, wat vervolgens weer kan leiden tot oververhitting van de startmotor. "In het ergste geval leidt dit tot brand in het voertuig tijdens het rijden. In dat geval kan tijdens het rijden of bij het verlaten van het voertuig rook worden gezien of geroken", aldus de autofabrikant. BMW raadt daarom aan om het voertuig niet onbeheerd achter te laten met draaiende motor.

Al eerder problemen

In Duitse media wordt gemeld dat het in totaal om 575.000 voertuigen zou gaan, maar dat cijfer wil BMW niet bevestigen. De getroffen klanten mogen voorlopig hun auto’s wel blijven gebruiken. Het gaat om auto’s waarvan het chassisnummer de volgende cijfers bevat: 0012650600, 0012660600, 0012670600 en 0012680600.

Afgelopen herfst riep BMW al honderdduizenden auto’s terug, omdat een startprobleem in het ergste geval tot brand kon leiden. Toen ging het niet om slijtage, maar om water dat in de startmotor kon binnendringen en corrosie kon veroorzaken. Ook daarbij waren kortsluiting en in het ergste geval brand mogelijk.

BMW

