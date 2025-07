Bovag: pas op voor notoire oplichter!

Alberto Stegeman en Kees van der Spek, kom er maar in. Er is een oplichter actief die de afgelopen maanden al meerdere autodealers een oor heeft aangenaaid.

Brancheorganisatie Bovag waarschuwt autodealers van een inmiddels notoire oplichter. Die heeft zijn vizier gericht op populaire jonge occasions zoals de Renault Clio en Captur, Volkswagen Polo en Kia Picanto. Deze worden na een proefrit niet meer teruggebracht. De persoon in kwestie is vervolgens niet of slecht bereikbaar of komt met een smoes dat hij autopech heeft.

Inmiddels zou de oplichter al op deze wijze in onder meer Schagen, Ede, Ruurlo, Groningen, Sittard en Noordwijkerhout auto's hebben gestolen. Bovag waarschuwt autodealers en raadt hen aan het waarschuwingssysteem Elena te gebruiken alvorens een auto mee te geven voor een proefrit. Daarin valt na te gaan of een persoon eerder door een Bovag-bedrijf geregistreerd is wegens wangedrag.

AutoWeek is natuurlijk geen politiewebsite, maar omdat ook wij geen voorstander zijn van 'lenen en vergeten terug te brengen' plaatsen we toch het door Bovag gegeven signalement van de man. Een gewaarschuwde dealer telt immers voor twee.