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Verkeersboete CJIB (ANP)
 
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Boetes van anderen per ongeluk zichtbaar door storing CJIB

Technische fout

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Het was afgelopen weekend even niet mogelijk om in te loggen bij het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB). Bij de storing zijn er ook gegevens van verkeerde mensen aan elkaar gekoppeld.

In de systemen van de organisatie is een "interne technische fout" geslopen, waardoor verkeersovertredingen en strafzaken tijdelijk aan verkeerde personen werden gekoppeld. In een paar gevallen hebben mensen die ingelogd waren daardoor informatie gezien die niet voor hen bedoeld was, aldus het CJIB. Het incassobureau heeft bij de Autoriteit Persoonsgegevens een voorlopige melding gemaakt van een datalek.

Volgens het CJIB zijn mogelijk ook brieven verstuurd met verkeerde informatie. Het digitale loket van het incassobureau, waar mensen bijvoorbeeld hun verkeersboetes kunnen raadplegen, is gesloten totdat alle gegevens weer in orde zijn. Veel zaken zijn vrijdag alweer aan de juiste personen gekoppeld, aldus de organisatie.

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