BYD komt met nieuwe goedkope rivaal voor Renault Twingo

Aan modellen heeft BYD bepaald geen gebrek. Hoewel het aanbod van de grote Chinese autobouwer in Nederland slechts een fractie is van dat in het thuisland, staan er in Nederland zomaar even zes elektrische BYD's op het menu. De kleinste elektrische BYD is de Dolphin Surf. Die in China 'Seagull' geheten 3,99 meter lange elektrische hatchback is in zijn thuisland onlangs grondig vernieuwd. Ook voor Europa heeft BYD nieuws op het gebied van kleine EV's in het vat.

Het goed ingevoerde Automotive News schrijft dat BYD binnen enkele jaren in Europa een 'elektrische minicar' op de markt brengt. Het zou gaan om een model dat nog een maatje kleiner is dan de Dolphin Surf en wat formaat betreft dichter op de 3,8 meter korte Renault Twingo E-Tech zit. In Japan verkoopt BYD in de vorm van de Racco al een minuscule stadsrakker die met zijn lengte van 3,4 meter aan de lokale kei-wetgeving voldoet. Om zijn EV-hardware in de kleine Racco kwijt te kunnen, heeft BYD voor de Racco componenten als de omvormer en andere belangrijke componenten in het accupakket geperst. De door BYD als 'X-Pack' aangeduide technologie vindt ook zijn weg naar de nieuwe kleine elektrische BYD die naar Europa komt.

De BYD Dolphin Surf is er in Nederland vanaf €22.990. Als de Dolphin Surf er over enkele jaren nog is en de kleinere elektrische BYD als goedkoper model daaronder wordt gepositioneerd, daalt de nieuwkomer waarschijnlijk verder in prijs. Kijk niet gek op van een vanafprijs van minder dan €20.000.