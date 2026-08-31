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Ford Mustang Dark Horse SC
 
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Ford Mustang gaat van het asfalt af als 'Baja'

Offroadversie

Joas van Wingerden
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Ford wil zijn Mustang-familie maar wat graag uitbreiden en dan kan een avontuurlijke versie niet ontbreken. Die gaat naar verluidt 'Baja' heten.

Er is allang niet meer zoiets als 'de Ford Mustang'. Daarmee kun je van alles bedoelen, vooral sinds de komst van de volledig elektrische Mustang Mach-E. Straks wordt Mustang een nog veel breder begrip, omdat er ook een vierdeurs in het vat zit. Daarover hoorden we twee jaar geleden al en toen werd er ook gesproken over een offroad-Mustang. Daarover heeft Automotive News nu meer nieuws.

Volgens het medium zijn Ford-dealers in de Verenigde Staten ingelicht dat Ford nog steeds aan zo'n variant werkt. Die krijgt de naam Baja, naar de befaamde gelijknamige rally in de Mexicaanse woestijn. Het wordt waarschijnlijk een iets opgehoogde en avontuurlijker uitgeruste versie van de reguliere Mustang, dus een beetje volgens hetzelfde recept als de Porsche 911 Dakar en Lamborghini Huracán Sterrato. De start van de Baja-rally van dit jaar is op 27 september, dus wie weet krijgen we over een kleine maand meer te horen.

Afgebeeld: Ford Mustang Dark Horse SC.

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