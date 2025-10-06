Ga naar de inhoud
BMW op bijzondere wijze op jacht naar nieuwe automonteurs

Speuren op Reddit

2
Onderhoud
Joas van Wingerden

Er is een schreeuwend tekort aan vaklui in Nederland en dat geldt ook voor de autobranche. BMW is daarom op een slimme manier op jacht gegaan naar nieuwe automonteurs.

Er zijn op dit moment maar liefst dik 3.000 vacatures voor automonteurs, zo meldt het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA). Begin dit jaar waren het er zelfs bijna 4.000, maar er is nog een lange weg te gaan om de rest van de open arbeidsplaatsen te vullen. Bij BMW zijn ze overgestapt op een bijzondere manier van werven. De BMW Group is volgens het ROA op Reddit op jacht gegaan naar nieuwe monteurs.

Dat deed men als volgt: BMW plaatste onder een andere naam ingewikkelde technische vraagstukken en keek naar de reacties die daarop volgden. Mensen die met een handige oplossing kwamen, werden benaderd voor een baan als automonteur bij BMW. Anne Brons, CEO van de BMW Group in Nederland, verklaart de werkwijze: Het tekort is groot. Monteurs zijn tegenwoordig net zo goed IT-specialisten die complexe software en elektronica begrijpen, maar ook experts die veilig kunnen werken aan de steeds verdergaande elektrificatie van voertuigen. De concurrentie vanuit andere branches is enorm en die partijen vissen allemaal in dezelfde vijver. Daarnaast sluit de traditionele sollicitatieprocedure steeds minder goed aan. Door ons op Reddit te begeven, ontmoeten we technisch talent op die plek waar ze zich thuis voelen en waar hun kennis en kunde zichtbaar wordt."

BMW

