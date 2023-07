BMW i5 vs. Mercedes-Benz EQE - Eerste Vergelijking

De nieuwe BMW 5-serie is er niet alleen op benzine, als diesel en als plug-in, maar ook als volledig elektrische i5. In die vorm is de auto geen concurrent van de reguliere Mercedes E-klasse, maar van de Mercedes-Benz EQE.

We vergeleken de nieuwe BMW 5-serie al eens virtueel met zijn gedoodverfde en historische concurrent, de Mercedes-Benz E-klasse. Die is toevallig ook net vernieuwd, dus dat treft. Nu BMW echter ook een volledig elektrische BMW i5 aanbiedt, heeft hetzelfde model inmiddels twee concurrenten bij Mercedes. Anders dan BMW levert dat merk immers doorgaans geen volledig elektrische aandrijflijnen in bestaande modellen – hoewel dat bij de EQA en EQB stiekem wel het geval is. De EQE is echter een totaal andere auto dan de E-klasse en deelt slechts zijn segment en zijn sedan-indeling met die auto.

7 versies

Dat betekent dat we ook de i5 en de EQE alvast op papier tegenover elkaar kunnen zetten. Daarbij stuiten we meteen op een probleem, want Mercedes levert de EQE in een voor een EV ongekend groot aantal versies. Hij is er als 245 pk sterke EQE 300, 292 pk sterke EQE 350, even krachtige, maar wat spaarzamere EQE 350+, als EQE 350 4Matic met vierwielaandrijving, als 408 pk sterke EQE 500 én in twee AMG-smaken, te weten de 43 met 476, en de 53 met maar liefst 625 pk. Die laatste is er ook nog met een Dynamic Plus-pakket en heeft dan 687 pk en 1.000 Nm. Het totaal aantal motorversies van de EQE komt daarmee op een bijna ongelofelijke 7 stuks.

Bij BMW kunnen ze daar vooralsnog niet tegenop, al zijn er wel vanaf het begin twee versies van de i5. De voorlopige basisversie is de eDrive40 met 340 pk, aan de top staat de M60 met vierwielaandrijving en 601 pk. Om dit verhaal niet té onoverzichtelijk te maken, vergelijken we hier de basisversies en de topversies met elkaar. We gaan dus uit van de BMW i5 eDrive40 en de Mercedes-Benz EQE 300, maar kijken ook naar de BMW i5 M60 en de Mercedes-AMG EQE 53 4Matic+. Zónder Dynamic Plus-pakket, trouwens, want met 625 pk past die versie beter bij de M60. Liever een andere versie? Niet getreurd: in onze Carbase-Autovergelijker kun je naar hartenlust versies en modelvarianten toevoegen en weghalen om zo tot jouw persoonlijke, unieke vergelijking te komen.

Techniek en prestaties

i5 eDrive40 EQE 300 i5 M60 EQE 53 Aantal elektromotoren 1 1 2 2 Aandrijving achter achter voor+achter voor+achter Max. vermogen 250 kW/340 pk 180 kW/245 pk 442 kW/601 pk 505 kW/625 pk Max. koppel 430 Nm 550 Nm 820 Nm 950 Nm DC Laden 205,0kW 170,0kW 205,0kW 170,0kW Accucapaciteit netto 81,2 kWh 89 kWh 81,2 kWh 90 kWh Verbruik (WLTP, min.) 16,0 kWh/100 km 16,8 kWh/100 km 18,5 kWh/100 km 22,4 kWh/100 km Actieradius WLTP 582 km 613 km 516 km 459 km 0-100 km/h 6,0 s 7,3 s 3,8 s 3,5 s Topsnelheid* 193 km/h 210 km/h 230 km/h 220 km/h

BMW zuiniger

Wat valt er op bij het bestuderen van deze gegevens? Wel, allereerst dat de BMW nog niet is opgewassen tegen het accugeweld van de EQE. Die heeft minimaal 89 kWh aan boord, de BMW doet het met 81,2 kWh. In dezelfde categorie moeten we dan echter ook concluderen dat de BMW op papier energiezuiniger is, wat gezien de gestroomlijnde en speciaal voor de EV ontwikkelde EQE-koets wel opmerkelijk mag worden genoemd. Op prijsgebied is de EQE vooralsnog in het voordeel, maar de kans is groot dat BMW later nog een variant toevoegt aan de onderzijde van het gamma. De voorlopige instapper is met 340 pk trouwens wel opvallend veel krachtiger dan de EQE 300. Een EQE 350 zou wat dat betreft passend zijn, ook al is de i5 dan nog krachtiger.

Afmetingen en gewichten

i5 eDrive40 EQE 300 i5 M60 EQE 53 Lengte 5060 mm 4946 mm 5060 mm 4946 mm Wielbasis 2995 mm 3120 mm 2995 mm 3120 mm Breedte 1900 mm 1926 mm 1900 mm 1926 mm Hoogte 1515 mm 1510 mm 1505 mm 1510 mm Bagageruimte 490 liter 430 liter 490 liter 430 liter Gewicht 2.105 kg 2.285 kg 2.280 kg 2.425 kg Aanhanger (geremd) 1.500 kg 750 kg 2.000 kg 750 kg

Afmetingen dan: de BMW is duidelijk langer en iets hoger dan de Mercedes, maar ook smaller. Bovendien troeft de Mercedes hem af als het gaat om wielbasis. Dat geeft hem mogelijk een voordeel als het gaat om zitruimte achterin, maar de BMW heeft wel een grotere bagageruimte. Opvallend: de BMW mag met maximaal 2.000 kg (M60) veel meer trekken dan de Mercedes, die het op 750 kg houdt.

Duidelijk: dit wordt een spannende dubbeltest als de i5 eenmaal écht beschikbaar is. Vandaag kunnen we het nog lekker bij theorie, gevoel en uiterlijkheden houden. Daarbij zijn we natuurlijk ook benieuwd welk model én welke versie jouw voorkeur heeft, dus laat van je horen!

Prijzen