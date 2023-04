BMW 7-serie E38 geeft eerste levensteken - Uit de Oude Doos

In 'Uit de Oude Doos' blikken we terug op vervlogen tijden. We pakken de AutoWeek van precies 30 jaar geleden erbij en lichten een opvallende test, reportage, trend of nieuwsverhaal uit. Wat speelde er in de tijd dat er nog gloednieuwe Fords Escort en Opels Astra F in de showroom stonden?

AutoWeek schotelt je regelmatig spionagefoto's van nieuwe auto's voor en dat deden we dertig jaar geleden (toen nog enkel in het magazine) ook al. Zo treffen we in AutoWeek 16 uit 1993 de BMW 7-serie E38 aan, nog grotendeels verpakt als zijn voorganger!

Het vermommen van nieuwe modellen als hun voorgangers is een oude truc. Dat blijkt wel weer uit de foto's die we aantreffen in de AutoWeek van precies dertig jaar geleden. In eerste instantie lijk je op deze foto's namelijk de BMW 7-serie van de E32-generatie te zien, maar een nadere blik wijst uit dat het om zijn opvolger gaat. Dat hadden we destijds ook door en daarom stonden we uitgebreid stil bij deze bijzondere creatie uit Beieren.

BMW had er een aardig kunstwerk van gemaakt. De E38 kreeg namelijk ronde koplampen zonder beglazing eroverheen en er werden kleinere 'nieren' in de neus gedrukt om het front van de auto op dat van de E32 te laten lijken. Aan de achterkant ging men zelfs nog wat verder. Daar werd nagenoeg het hele achterste van de E32 nagemaakt, terwijl dat met de nog L-vormige achterlichten die op de achterklep doorliepen heel anders was dan hoe het er bij de E38 uit zou komen te zien. Veel werk, maar het was het waard, want de E38 zou vooral aan de achterkant behoorlijk breken met het verleden en dat wilde BMW maar wat graag nog even geheimhouden.

Ondanks de verwoede pogingen om het E38-hoofdstuk nog even gesloten te houden, ontwaarden we al grotendeels wat er zou gaan gebeuren. Althans, wel als het op de voorkant aankwam. Wat dat betreft had de 3-serie E36 ook al wel een aardige hint gegeven. "De neus van de nieuwe 7-serie loopt sterker af. Net als bij de 3-serie zullen de dubbele koplampen achter glazen stroomlijnpanelen komen; de vorm van de motorkap geeft dat al aan. De nieren zijn breder en de bumper bestaat uit één stuk." De vermomming achteraan had effectiever zijn werk gedaan. "De achterpartij is recht en vlak gehouden. Daardoor doet de nieuwe 7-serie sterk aan de 5-serie denken." Let wel, we hadden het daarbij over de 5-serie van de E34-generatie (die ook nog aardig leek op de oudere 7-serie), dus daar hadden we het nog mis.

Wat dan wel weer behoorlijk bleek te kloppen, is dat de nieuwe 7-serie groter werd. We gingen nog even uit van zo'n 10 cm, dat bleken er 7,5 te zijn (als SWB). Dat kwam vooral door een grotere wielbasis. Die groeide sterker dan de totale lengte van de auto, dus de wielen kwamen wat meer op de hoeken te staan dan bij de oude 7-serie en dat hielp mee aan het groeien van de binnenruimte. Op dat gebied kon de 7-serie na het verschijnen van de 'Kathedraal' van Mercedes immers wel een groeispurt gebruiken.

Later in 1993, bij de IAA in Frankfurt, ging het doek van de nieuwe BMW 7-serie en zorgde vooral zijn nieuwe kont voor de nodige verbazing. Stiekem was-ie toch minder traditioneel dan verwacht, al zou het later dankzij opvolger Bangle Butt-7 juist de laatste traditioneel gelijnde blijken te zijn geweest.