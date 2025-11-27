Bloedsnelle elektrische hypercar uit Japan is nu ook dakloos

Wie alles al heeft en écht geen betere bestemming voor zijn overtollige geld kan bedenken, kan altijd terecht in het hoekje van autoland waar de hyperexoten verkocht worden. In dat nisje opereert het Japanse Aspark. Die piepkleine autobouwer heeft nu een nieuwe variant van zijn elektrische extremist gepresenteerd.

Aspark ken je wellicht wel van de Owl. De Aspark Owl is een elektrische hypercar waarvan een niet-straatlegaal derivaat medio vorig jaar een snelheid van 438,7 km/h wist te behalen. Die topsnelheid lag boven die van de Rimac Nevera, die eerder een snelheid van 412 km/h bereikte. De Nevera bleef echter de snelste elektrische straatlegale auto ter wereld, tot de Yangwang U9 om de hoek kwam kijken. Ook Aspark beseft zich dat puur snelheid lang niet het enige is dat voor levensvreugde zorgt. Het komt nu met de Aspark Owl Roadster. Inderdaad, een open variant van de Owl.

De Aspark Owl Roadster is een regelrecht krachtkanon. Dankzij vier elektromotoren is de Owl Roadster 1.980 pk en 1.920 Nm sterk. In slecht 1,78 seconden sprint de 1.900 kilo zware open tweezitter vanuit stilstand naar een snelheid van 100 km/h. Zijn topsnelheid: 413 km/h. Althans, in theorie. De topsnelheid is in werkelijk begrensd op 350 km/h. In de bodem zit een 69 kWh accu die goed is voor een bescheiden bereik van 250 kilometer. Voor lange afstanden is hij dan ook niet bedoeld.

Van de Aspark Owl Roadster worden slechts 20 exemplaren gemaakt. Rennen dus, naar de Aspark-dealer.