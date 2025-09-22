Je hebt snelle auto's, heel snelle auto's, razendsnelle auto's en ongezond snelle auto's. De Yangwang U9 van BYD is er zonder twijfel een van die laatste categorie. De Yangwang U9 Xtreme is behalve de sterkste ook de snelste auto ter wereld. En het is een EV!

Autoland zit vol eigenaardige hoekjes. In één daarvan draait alles om een zo hoog mogelijke topsnelheid. Tot op heden was de Bugatti Chiron Super Sport (490,22 km/h) de snelste productieauto ooit. Tot op heden, inderdaad. De Yangwang U9 Xtreme van BYD gaat nu met die titel aan de haal. En het is nog een elektrische auto ook!

De U9 Xtreme is de alles overtreffende variant van de van nature al niet malse U9 van BYD's merk Yangwang. De 'reguliere' Yangwang U9 is al 1.305 pk sterk, de U9 Xtreme beschikt over een angstaanjagende 3.020 pk. Daarmee is het niet alleen de sterkste auto ter wereld, maar ook het sterkste productiemodel ooit ongeacht het soort aandrijflijn. Die ruim 3.000 pk helpt de Yangwang U9 Xtreme ook aan een nieuwe titel: de snelste auto ter wereld. Op de ATP Automotive Testing Papenburg-testbaan in Duitsland heeft een Yangwang U9 Xtreme namelijk een snelheid van 496,22 km/h aangetikt. Bijna 500 km/h dus. Ronduit bizar, zéker voor een EV. Eerder haalde de extreme U9 op dezelfde testbaan al een snelheid van 472,41 km/h.

De Yangwang U9 Xtreme - die eerder overigens nog als U9 Track en U9 Special Edition door het leven ging - heeft 1.200 volt boordspanning, vier elektromotoren en semi-slicks-banden. Het machtige apparaat komt in een oplage van slechts dertig exemplaren en wordt in China al verkocht.