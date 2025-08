Er zijn afgelopen maand 28.986 nieuwe auto's geregistreerd in Nederland, waarvan 8.929 een volledig elektrische aandrijflijn hadden. Ter vergelijking: auto's met enkel een benzinemotor waren nog goed voor 4.501 stuks, nog maar net iets meer dan de helft. Over heel het jaar gezien zijn volledig elektrische auto's zelfs al goed voor meer dan het dubbele van het aantal benzineauto's. Vorig jaar was de markt voor volledig elektrische auto's in dezelfde periode nog slechts een derde groter.

Dat betekent niet dat brandstofauto's in hun geheel het onderspit delven, want auto's met een hybride aandrijflijn waren goed voor 15.019 stuks. Daar horen ook mild-hybrides bij, die in de praktijk toch vooral op brandstof rijden. Diesel is op de markt voor nieuwe auto's wel op sterven na dood in ons land, zo blijkt wel weer:

Aandrijving nieuw geregistreerde auto's - juli 2025

Juli Juli Jan-Juli Jan-Juli Aandrijving Aantal Marktaandeel Aantal Marktaandeel Hybride 15.019 51,8% 103.277 48,8% Elektrisch 8.929 30,8% 72.742 34,4% Benzine 4.501 15,5% 31.763 15,0% Diesel 474 1,6% 3.029 1,4% LPG 63 0,2% 612 0,3%

We zoomen ook even in op de geregistreerde volledig elektrische auto's, want in dat deel van de markt strijden fabrikanten hard om de koppositie. Waar Kia algeheel marktleider is in Nederland, is het dat ook onder de volledig elektrische auto's. De Kia EV3 was afgelopen maand de populairste EV en is dat ook over heel het jaar tot nu toe gezien. De Renault 5 begint inmiddels ook wat op stoom te komen en treedt de maand-top 5 binnen, maar daarin staat hij nog niet over de eerste zeven maanden van het jaar gezien. Opvallend is verder dat Audi plots van de Q4 e-tron evenveel exemplaren wist te slijten als Tesla van de Model Y én dat de toch ook al wat op leeftijd rakende Volkswagen ID3 ineens weer de top 5 binnenkomt.

Top 5 geregistreerde volledig elektrische auto's - juli 2025

Merk Model Aantal Marktaandeel 1 Kia EV3 813 9,11% 2 Skoda Elroq 764 8,56% 3 Renault 5 336 3,76% 4 Audi Q4 e-tron 280 3,14% Tesla Model Y 280 3,14% 5 Volkswagen ID3 257 2,88%

Top 5 geregistreerde volledig elektrische auto's - jan-juli 2025

Merk Model Aantal Marktaandeel 1 Kia EV3 7.085 9,74% 2 Tesla Model Y 4.107 5,65% 3 Skoda Elroq 3.974 5,46% 4 Tesla Model 3 3.174 4,36% 5 Volvo EX30 2.529 3,48%

Ben je benieuwd naar de totale registratiecijfers van afgelopen maand? Die vind je hier.