Lexus TZ
Nieuws

Lexus TZ: nieuwe elektrische SUV met zes zitplekken volgend jaar in Nederland

Extra groot en extra ruim boven de RZ

Lars Krijgsman
18

Wil je een elektrische Lexus, maar is de RZ je te klein en de RX je niet elektrisch genoeg? Dan is hier de oplossing. Dit is de Lexus TZ: een 5,1 meter lange luxueuze en elektrische SUV met zes zitplekken.

Highlights Lexus TZ

  • Groter dan de Lexus RZ
  • Drie zitrijen, zes zitplekken
  • Helemaal elektrisch en ook voor Nederland

Lexus heeft een stel SUV's in zijn internationale leveringsgamma die je in Nederland niet kunt kopen. Denk aan de GX en LX, Lexus-versies van respectievelijk de Toyota Land Cruiser (Prado) en de full-size Land Cruiser. Ook Grand Highlander-neefje Lexus TX is een kolos die je hier niet in de Lexus-showrooms aantreft. Er is nu een nieuwe grote SUV van Lexus die wel onze kant op komt. Dit is de Lexus TZ. Die is groot, elektrisch en is ook gerelateerd aan een Toyota.

De Lexus TZ is namelijk het zustermodel van de elektrische Toyota  Highlander BEV, die vooralsnog enkel aan de Amerikaanse markt is voorgesteld. Hij is 5,1 meter lang en heeft een wielbasis van 3,05 meter. Dat maakt hem zo'n 30 centimeter langer dan de bij ons wel leverbare Lexus RZ. De wielbasis van de TZ is 20 centimeter groter dan die van de RZ.  De verwantschap met de Toyota Highlander BEV is zichtbaar als je naar de raampartij kijkt. Toch zijn de portieren, de voor- en achterschermen en de volledige voor- en achterzijde helemaal eigen. De Lexus TZ heeft een vrij rechthoekig front met daarin een dicht paneel dat lijkt op de Spindle-grilles van het merk. De laadaansluiting zit in het linker voorscherm.

De 2.630 kilo zware SUV heeft dankzij twee elektromotoren vierwielaandrijving. Zowel voor als achter zit een 227 pk sterke elektromotor. Het systeemvermogen: 408 pk. De sprint vanuit stilstand naar een snelheid van 100 km/h is al na 5,4 seconden achter de rug. De 95,8 kWh accu moet een elektrisch rijbereik van 530 kilometer opleveren. Het snellaadvermogen van 150 kW is niet wereldschokkend. Een 22 kW-boordlader is standaard.

Lexus TZ

Helemaal Lexus Nieuwe Stijl.

De Lexus TZ heeft drie zitrijen en zes zitplekken, waarbij de tweede zitrij twee captain seats heeft. Daar zit je dus riant. Het dashboard wordt gevuld met een 14-inch infotainmentscherm en een 12,3-inch digitaal instrumentarium.

In 2027 komt de Lexus TZ onze kant op.

