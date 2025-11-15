De nieuwe Mercedes-Benz CLA was er eerst alleen als dure en luxe Launch Edition, maar nu zijn ook de reguliere versies gearriveerd. De mild-hybride 180 blijkt de goedkoopste variant, maar wat krijg je voor die instapprijs?

Mercedes-Benz CLA 180 Business Solution - €47.580

Hoewel de nieuwe CLA aan de buitenkant toch vooral ‘gewoon’ een CLA is, heeft Mercedes echt werk gemaakt van deze auto. Een nieuw ‘EV-first’-platform, een uitgekiende stroomlijn en een nieuw interieurconcept, niets was te gek voor deze nieuwe instap-Benz. Benzineversies zijn er ook gewoon, maar volgens Mercedes diende de EV bij de ontwikkeling als uitgangpunt.

De elektrische versie is met minimaal €48.089 net wat duurder dan de goedkoopste benzinevariant, waarbij het overigens opvalt dat Mercedes voor die twee versies twee separate configurators hanteert. Het is dus niet gewoon een kwestie van de gewenste motor kiezen, maar je moet echt vooraf bepalen of je een EV wilt of juist niet. Voor €500 meer krijg je bij die elektrische CLA 200 Business Solution meteen achter- in plaats van voorwielaandrijving, een flinke bagageruimte in de neus en 224 pk in plaats van 136 pk vermogen, dus in het licht van die feiten is de elektrische variant juist voordeliger.

In harde euro’s echter niet en daarom gaan we vandaag toch voor de bescheiden CLA 180. Die heeft één subjectief voordeel, en dat is zijn grille. Die is bij de benzineversie open en dus echt, terwijl je bij de EV een glanzend paneel vol Mercedes-sterretjes krijgt. Dat moet je smaak zijn …

Lines en pakketten

Zoals gebruikelijk werkt Mercedes in de prijslijst met ‘Lines’ en met pakketten. De ‘Lines’ komen eerst en geven je CLA een bepaalde uitstraling. Het heeft vooral te maken met bijvoorbeeld sfeerverlichting en (in het geval van de AMG-Line) bumpers, hoewel de Business Solution Luxury bijvoorbeeld ook het ‘Advanced Plus Pakket’ heeft dat bij de Business Solution optioneel is. Die naam ‘Business Solution’ komt trouwens overal terug, maar toevoegingen als ‘Luxury’ en ‘AMG’ bepalen hier de sfeer.

Voor de echte uitrustingsverschillen moet je vervolgens vooral bij de pakketten zijn, want losse opties zijn er opvallend weinig. In het geval van de CLA zijn er drie pakketten met oplopende inhoud en variëren de prijzen van €2.420 tot €7.502, dus dat gaat hard.

Wij kiezen vandaag uiteraard voor de simpelste uitvoering, wat volgens de folder overigens alsnog wel het ‘Advanced pakket’ brengt. Noem het zoals je wilt, maar dit is gewoon de standaarduitrusting. Goed nieuws: die mag er best zijn. Zo heeft ook de goedkoopste CLA stoelverwarming, is de achterbank in drie delen neerklapbaar, krijg je altijd een vast panoramadak (nodig voor hoofdruimte achter) en is de auto uitgerust met een 14-inch touchscreen met navigatie, adaptieve cruisecontrol en elektrisch inlapbare buitenspiegels. De verwarmde stoelen zijn bekleed met een combinatie van stof en kunstleer en wie ze geheel in zwart kunstleer wil, is daarvoor slechts €182 extra kwijt. De middenarmsteun in de achterbank ontbreekt overigens, maar wie achterin wil zitten moet eigenlijk toch geen CLA kopen.

De tijd dat een basis-CLA er aan de buitenkant toch wat beschamend uitzag, ligt ook achter ons. Iedere CLA heeft bijvoorbeeld compleet ogende ledkoplampen met die typische Mercedes-ster als dagrijlicht. De zijruiten zijn afgewerkt met een verchroomd randje en de achterlichten zien er ook helemaal ‘af’ uit, hoewel ze dat eigenlijk niet zijn. De doorlopende licht-elementjes in de strip op de achterklep ontbreken in dit geval en verschijnen pas bij de duurste uitvoeringen in beeld.

Dat de CLA standaard al heel ‘af’ oogt, wil niet zeggen dat hij niet van duurdere uitvoeringen te onderscheiden is. Zo zijn de vijfspaaks 17-inch wielen exclusief voor het instappertje en kun je een simpele Business Edition zonder optiepakket ook herkennen aan de deurgrepen. De deurgrepen? Jazeker: deze variant heeft ‘gewoon’ traditionele exemplaren, terwijl je vanaf een Luxury óf een Business Edition met ‘Advanced Plus Pakket’ onherroepelijk automatisch uitklappende deurgrepen krijgt. Dat valt samen met ‘keyless entry’, dat alleen de simpelste CLA dus niet heeft. De auto is aan de buitenkant uitgevoerd in simpel wit. Overige kleuren kosten onherroepelijk extra, waarbij het groenige ‘aquamarijn’ met €333 een interessante en zeer betaalbare optie is.

De keuze van de auteur

Ook bij een merk als Mercedes zie je veel opties in pakketten verdwijnen, maar dat wil niet zeggen dat er niets te kiezen valt. In tegendeel zelfs, blijkt na een korte ronde door de configurator. Ik ben niet zo’n scheurneus en ging voor dit verhaal uit van de 180, dus dat laten we ook voor ‘mijn’ auto gewoon zo. De uitrusting van de Business Edition is domweg prima en het feit dat deze versie traditionele deurgrepen heeft, is wat mij betreft eerder een voordeel dan een nadeel.

In eerste instantie doe ik ook daar dus niets aan, maar bij het inkleuren van de auto blijkt dat standpunt niet haalbaar. Want ik ben helemaal verliefd op het interieur in ‘Lederlook Artico Ivoorbeige’, dat voor een zeer bescheiden meerprijs van €302 niet alleen lichte stoelen, maar ook een bijna wit stuurwiel met zich meebrengt. Besmettelijk, maar in combinatie met een helderblauwe koets en heldere ruiten gewoon prachtig. ‘Ivoorbeige’ blijkt helaas alleen leverbaar in combinatie met ‘Advanced Plus’ en omdat dat afgezien van die handgrepen ook wat extra's brengt die ik toch wel erg prettig vind (sfeerverlichting, armsteun achter, keyless entry, draadloze telefoonladers) is het de totale meerprijs van €2.722 (inclusief bekleding) wel waard. Gooien we er ook nog even sierdelen in ‘openporig bruin eikenhout’ tegenaan voor de scheepsdek-look, want dat kost toch maar €121.

Ik kan heel goed zonder head-up display, passagiersdisplay, verregaande rijassistentie en augmented reality-navigatie, dus de optielijst blijft leeg. Totdat ik bij ‘Burmester 3D Surround Sound’ arriveer, want voor €1.095 is dat een optie waaraan ik dagelijks plezier zou hebben. Het ‘Winterpakket’ brengt stuurverwarming en gaat er voor €315 ook nog op, maar de climatecontrol met twee zones negeer ik. Mijn ocd accepteert toch niet dat het rechts een andere temperatuur is dan links, dus ach.

Gaan we tot slot nog even terug naar de buitenkant, waar ik voor €605 een maatje grotere en vooral chiquere wielen kies. Het totaal wordt daarmee € 54.038, en dan heb ik me nog ingehouden.

Over en sluiten? Toch niet. De Business Solution Luxury (€51.124) heeft het Advanced Plus-pakket én de gekozen 18-inch wielen standaard en kost met dezelfde opties en in dezelfde kleuren €53.856. Langs deze route is exact dezelfde auto dus iets goedkoper, en dat is dan ook de definitieve keuze van de auteur.