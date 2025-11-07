Mercedes-Benz CLA is elektrisch voorlopig het goedkoopst

De fonkelnieuwe Mercedes-Benz CLA is inmiddels in de configurator gezet en we konden je donderdag al wat prijzen en specificaties voorschotelen. Die prijslijst is nu al uitgebreid, want inmiddels zijn ook de goedkoopste elektrische versie én een mild-hybride versie van de CLA eraan toegevoegd. Wat blijkt: de minst dure elektrische CLA is voorlopig überhaupt de goedkoopste CLA die je kunt krijgen. Hij heet CLA 200 en is er vanaf €48.089.

De elektrische Mercedes-Benz CLA 200 heeft een 224 pk sterke elektromotor op de achterwielen, in plaats van de 272 pk sterke unit van de 250+. Ook heeft hij een kleiner accupakket: een 58 kWh LFP-accu, in plaats van een 85 kWh groot exemplaar. Het rijbereik komt daarmee uit op maximaal 541 km en dat is toch even 251 km minder dan bij de 250+. Het prijsverschil is dan ook aanzienlijk, want de 250+ is er pas vanaf €53.534. Overigens staat de CLA 200 ook meteen als Business Solution Luxury in de prijslijst, voor €51.114. Als Business Solution AMG kost hij €53.655.

Mild-hybride nipt duurder

We weten inmiddels ook de eerste prijzen van de mild-hybride aangedreven CLA. De voorlopig goedkoopste is de CLA 180, met een 156 pk sterke krachtbron die de voorwielen aandrijft. Die kost als Business Solution Luxury €51.124. Dikke kans dat deze als de minder luxe Business Solution straks nagenoeg even duur is als de elektrische CLA 200, maar het lijkt erop dat die er net boven blijft zitten. Ook is er de CLA 200 4Matic (ja, bijna dezelfde naam als de elektrische versie dus) met een 184 pk sterke krachtbron en vierwielaandrijving. Die kost als Business Solution Luxury €56.570. Ten slotte is er de CLA 220 4Matic, met 211 pk vermogen en vierwielaandrijving. Die is er als Business Solution voor €56.397 en kost als Business Solution AMG €62.655. Alle tot nu toe bekende versies en prijzen van de CLA vind je hier.