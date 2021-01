Biden wil wagenpark overheid volledig elektrisch hebben

De regering van president Joe Biden wil een ander klimaatbeleid voeren dan de regering Trump en dat komt direct tot uiting in een belofte. Volgens Biden is het belangrijk dat de overheidsvloot geëlektrificeerd wordt. De 78-jarige windt er geen doekjes om: "De overheid heeft een enorme vloot voertuigen, die we gaan vervangen door voertuigen die schone energie gebruiken. Voertuigen die hier in Amerika gemaakt worden door Amerikaanse arbeiders", citeert Automotive News. Om ervoor te zorgen dat er ook genoeg mogelijkheden zijn om elektrisch te kunnen rijden, wil Biden bovendien geld steken in het opzetten van 550.000 oplaadstations.

Concreter wordt het nog niet. Zo is het ook niet duidelijk in welk tempo dit moet gaan gebeuren. Biden doelt uiteraard op auto's van overheidsinstellingen zoals de politie, brandweer en defensie, maar ook bijvoorbeeld federale koeriersdiensten. Volgens Automotive News gaat het dan momenteel om ruwweg 650.000 voertuigen en zou het vervangen daarvan minstens zo'n 20 miljard dollar kosten.

Dan is er natuurlijk ook nog de vraag welke auto's er voor welke taken geschikt zijn. Volledig elektrische vrachtauto's staan bijvoorbeeld nog redelijk in de kinderschoenen. Wel wordt er door bijvoorbeeld GM al gewerkt aan volledig elektrische bestelbussen die door koeriersdiensten gebruikt kunnen worden. De nieuwe GMC Hummer kan interessant zijn voor het leger. Een auto als de Ford Mustang Mach-E is eventueel een optie voor de politie. Ook de aankomende elektrische versie van de F-150 kan daar eventueel voor gebruikt worden, of voor Park Rangers bijvoorbeeld. Zomaar een paar suggesties. Dan is er natuurlijk Bidens 'eigen' auto nog; The Beast. Wellicht is een fors uitgebouwde Cadillac Celestiq daarvoor een optie. We zijn benieuwd.