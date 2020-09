Ford doet details elektrische F-150 uit de doeken

Binnenkort komt Ford met een volledig elektrische F-150 op de markt. In juni werd het nieuwste model van de belangrijkste auto van de Verenigde Staten al aangekondigd, maar Ford geeft nu ook meer informatie vrij over de elektrische variant die er komt. Volgens de Amerikanen wordt hij "krachtiger dan elke F-150 die vandaag de dag op de markt is".

Met de F-150 heeft Ford de bestverkopende auto van de VS in handen. Vorig jaar rolden er maar liefst 900.000 exemplaren de showroom uit. Ook in Amerika moet men met de tijd mee. Al geruime tijd is er geen V8 meer leverbaar in de F-150 en het nieuwste model beschikt zelfs over een plug-in hybride optie voor de aandrijflijn. De volledig elektrische variant moet nog officieel worden aangekondigd, maar Ford geeft er zelf alvast wat informatie over vrij. Zo zal de elektrische F-150 beschikken over twee elektromotoren die bij elkaar meer vermogen en koppel moeten gaan leveren dan "alle versies van de F-150 die vandaag de dag beschikbaar zijn". Aangezien de huidige F-150 Raptor over 450 pk beschikt, belooft dat wat. Daarnaast belooft Ford dat de 'total cost of ownership' ten opzichte van een F-150 op brandstof maar liefst 40 procent lager komt te liggen.

Over de capaciteit van de accu's en de actieradius doet Ford nog geen uitspraken. Wel zal de elektrische F-150 een grote 'frunk' krijgen op de plek waar anders de motor zou zitten. Net als de reguliere F-150 krijgt de elektrische variant eveneens het Pro Power Onboard-systeem, waarmee de pick-up kan fungeren als mobiele generator voor diverse elektrische apparaten. Tot slot gaat Ford de elektrische F-150 voorzien van van over-the-air updates, wat duidt op de aanwezigheid van SYNC4. Ford gaat de elektrische F-150 op Amerikaanse grond bouwen in een nieuw ontwikkeld fabriekscomplex nabij de historische 'Rouge'-fabriek in Dearborn. Helaas voor de geïnteresseerden: hij komt vooralsnog niet naar Nederland.