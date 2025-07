Gedoe met de lidar en andere complexe systemen, softwareproblemen, veranderende vraag vanuit de markt en bovenal importtarieven: het zit Volvo niet mee als het om de nieuwe elektrische vlaggenschepen van het merk gaat. De introductie van de EX90 (SUV) werd lang uitgesteld door met name technische problemen, terwijl de problemen voor de ES90 (tja, wat is dat eigenlijk) zich vooral samenklonteren rondom handelstarieven. De ES90 wordt namelijk gebouwd in China, wat betekent dat hij in Europa en vooral in de VS erg lastig verkoopbaar is. In Europa drukt dat op de winst, maar een winstgevende carrière voor de ES90 in Amerika acht Volvo op dit moment zelfs ronduit onmogelijk.

De Zweedse Geely-dochter spreekt daarom nu officieel uit dat het voor de EX90 en ES90 een flink minder rooskleurig resultaat verwacht dan eerder gedacht. De verkoopresultaten gaan domweg tegenvallen, stelt CFO Hansson, en dat zal betekenen dat er over de gehele levensloop van deze modellen minder winst zal worden gemaakt.

Volvo voert daarom een zogenaamde ‘one-off non-cash impairment charge’ door, ofwel een ‘eenmalige niet-geldelijke waardevermindering’, van 11,4 miljard Zweedse kronen. Omgerekend naar euro’s is dat dik 1 miljard. Dat geld verdwijnt dus niet concreet ergens naar toe, maar wordt als het ware afgeschreven op de vooruitzichten. Volvo stelt zijn aandeelhouders gerust met de belofte dat er nog wel volop wordt geïnvesteerd in de ontwikkeling van een nieuwe elektrische architectuur voor middelgrote modellen, waarvan de eveneens volledig elektrische Volvo EX60 volgend jaar de eerste zal zijn.