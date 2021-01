Cadillac Celestiq wordt elektrisch vlaggenschip

Enorme slagschepen met grote motoren; dat is toch het beeld dat als eerste in je opkomt als je aan Cadillac denkt. Groot zullen ze ongetwijfeld wel blijven, maar de lijvige motoren maken de komende jaren steeds meer plaats voor elektrische aandrijflijnen. GM's Ultium gedoopte accutechniek komt uiteraard ook naar het meest prestigieuze merk en de vorig jaar onthulde Lyriq Concept is de auto die het EV-offensief voor Cadillac aankondigt. Nu komt daar een nieuw studiemodel bij, dat gaat ontaarden in het paradepaardje van Cadillac: de Celestiq.

Op een glimp van de neus, het dak en een achterlicht na krijgen we van de buitenkant nog weinig te zien. Toch valt direct op dat de Celestiq veel weg heeft van de Lyriq. Een forse snuit met een groot op een grille lijkend en deels verlicht paneel geeft de Cadillac een modern, doch herkenbaar voorkomen. Datzelfde geldt voor de achterlichten. Hoewel die zo te zien - net als bij de Lyriq - op een bijzondere wijze de koets omarmen, zijn de smalle lichten wel typisch Cadillac. De conservatiever ingestelde Cadillac-koper hoeft dus niet helemaal te wennen aan iets compleet anders, al is het wel duidelijk dat het allemaal behoorlijk eigentijds zal ogen. Waarschijnlijk moet je de in 2016 onthulde Escala Concept en de Lyriq combineren, om een beeld te krijgen van het uiterlijk.

Een speciaal stukje techniek dat Cadillac alvast wil laten zien, zit in het dak van de Celestiq. Dat bestaat namelijk grotendeels uit glas. Niet zomaar glas, maar volledig naar wens aan te passen. Wil je de boel verduisteren en gewoon een dicht plafond creëren, dan kan dat, maar er zijn ook diverse visualisaties op mogelijk. Volgens Cadillac kun je zo per passagier je eigen sfeer creëren, want het dak is opgedeeld in verschillende zones.

Daarnaast spreekt men over één groot infotainmentscherm tussen de voorste en achterste stoelen, waarop de inzittenden achterin informatie kunnen oproepen of gebruiken voor entertainment. Voor in de Celestiq dient het dashboard voor dergelijke zaken. Dat dashboard bestaat ogenschijnlijk uit één groot scherm, vergelijkbaar met het Hyperscreen dat Mercedes-Benz eerder deze maand liet zien.

Technische details krijgen we op een later moment. Voor nu houdt Cadillac het bij de informatie dat de Celestiq vierwielaandrijving én vierwielbesturing heeft. Ook zeggen de Amerikanen dat de auto volledig naar de persoonlijke wensen van de klant wordt samengesteld. Een productieversie komt waarschijnlijk pas in 2022 of 2023, maar eerst krijgen we binnenkort dit studiemodel nog in volle glorie te zien.