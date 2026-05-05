De Nürburgring is weer open. Dit circuit ligt op minder dan drie uur rijden van Utrecht en is een van de meest uitdagende banen ter wereld. Een rondje rijden kost €30 en dat is al vrij duur, maar lang niet zo kostbaar als uit de bocht vliegen.

De legendarische Nürburgring Nordschleife staat bij veel autoliefhebbers bovenaan de verlanglijst. Tijdens de zogeheten Touristenfahrten, de openbare rijsessies, mag vrijwel iedereen met een geldig rijbewijs en een legale auto het beroemde circuit op.

Voor een paar tientjes kun je proberen de uitdagende baan, ook wel de Groene Hel genoemd, te bedwingen. Toch staat het circuit ook bekend om zijn risico’s. De baan is smal, snel en verraderlijk, met blinde heuvels en onvoorspelbare weersomstandigheden. Uitloopzones zijn er nauwelijks en wie de controle verliest, belandt al snel in de vangrail.

Torenhoge rekeningen

En dan begint het pas echt. Online circuleren veel video’s van crashes op de Nürburgring, maar wat vaak buiten beeld blijft, zijn de rekeningen die daarna volgen. Er gaan al jaren geruchten dat de organisatie de kosten voor schade aan vangrails flink zou opdrijven om extra winst te maken.

Volgens coureur en circuitkenner Misha Charoudin klopt daar weinig van. In een podcast legt hij uit hoe de kosten daadwerkelijk worden berekend. Wie schade veroorzaakt aan de vangrails, ontvangt inderdaad een gespecificeerde rekening van de Nürburgring.

Toch bepaalt het circuit zelf niet de prijs. Die wordt vastgesteld door een externe partij die verantwoordelijk is voor het herstel van de veiligheidsvoorzieningen.

Complexe reparaties

De Nürburgring berekent deze kosten vervolgens een-op-een door aan de bestuurder die de schade heeft veroorzaakt. De vaak hoge bedragen hebben vooral te maken met de complexiteit van de reparaties. Het vervangen van vangrails op een druk circuit van ruim 20 kilometer lang vereist specialistisch materieel en een team dat snel en veilig kan werken.

Bovendien moet het circuit tijdelijk worden stilgelegd, wat extra kosten met zich meebrengt. Volgens Charoudin betalen bestuurders dus gewoon voor de daadwerkelijke arbeid en materialen die nodig zijn om de baan weer veilig te maken.

Laatst bekende prijslijst

Hoeveel dat exact kost laat hij niet weten, maar de laatst bekende prijslijst klinkt aardig angstaanjagend. Raak je de vangrail en moet deze vervangen worden? Dan betaal je €28 per meter. Daarbij komen ook de leverings- en installatiekosten van €69 per meter. Dat is exclusief de arbeidskosten die er ook bijkomen.

Is het ongeval dusdanig dat er een safetycar aan te pas moet komen? Dat kost je dan €69 per half uur. Moet het circuit worden afgesloten? Dan mag je €1.500 per half uur aftikken zo lang de baan gesloten blijft. En dan heb je nog de afsleepkosten van tussen de €250 en €350 exclusief btw. Prijzig.

Zo zit het met je verzekering

De conclusie is duidelijk: een rondje Nürburgring kan een droom zijn, maar een fout kan een dure nasleep hebben. Het circuit probeert bestuurders niet bewust op kosten te jagen, maar de rekening kan alsnog flink pijn doen. Want hoe zit het met je verzekering als je schade veroorzaakt aan je eigen auto?

"Dat verschilt per verzekeraar”, zegt Michel Ypma, verzekeringsexpert bij Independer. "In de polisvoorwaarden van een groot aantal verzekeraars staat namelijk dat deelname aan snelheidsritten of snelheidswedstrijden is uitgesloten. Hierdoor vervalt de dekking en ben je dus niet verzekerd. Het is dan ook raadzaam om voor vertrek na te gaan wat jouw verzekeraar erover zegt.”

Verzekering voor het circuit

Wanneer je iemand anders aanrijdt, is je verzekeraar wettelijk verplicht de schade te vergoeden. "Maar in praktijk zullen ze het wel op je verhalen. Is het ongeval dusdanig dat jijzelf of iemand anders arbeidsongeschikt raakt, dan kan de schadelast oplopen tot in de miljoenen euro’s”, aldus Ypma.

Wil je voorkomen dat je bovenstaande kosten uit eigen zak moet betalen? Dan is een trackdayverzekering een optie. Dit is een verzekering specifiek voor wanneer je het circuit opgaat. Deze zijn doorgaans fors duurder dan een reguliere verzekering en kennen een hoger eigen risico.