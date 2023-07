Bekende Volvo-ontwerper Peter Horbury overleden

Peter Horbury is overleden. Een naam die vast niet iedereen wat zal zeggen, maar Volvo-fans van het eerste uur wel. Horbury stond immers aan de wieg van enkele zeer bekende modellen, al was Volvo niet het enige merk waar hij zijn sporen heeft nagelaten.

Triest nieuws uit China; daar is op 73-jarige leeftijd Peter Horbury overleden. Horbury was nog actief als Senior Vice President of Design bij Lotus en is volgens Lotus onverwacht overleden tijdens een bezoek aan collega's van moederbedrijf Geely. Horbury laatste wapenfeit als ontwerper was het klaarstomen van Lotus' nieuwe elektrische modellengamma.

Horbury had een omvangrijke carrière, die al in de jaren 70 begon bij Chrysler, waar hij meewerkte aan het ontwerp van de Simca (later Talbot) Horizon. Daarna kwam hij bij Ford terecht en stond hij samen met anderen aan de wieg van de Sierra. Een Nederlands uitje volgde toen Horbury bij Volvo aan de slag ging en meewerkte aan de Volvo 480. Hij droeg de eindverantwoordelijkheid voor het interieurontwerp , en diezelfde rol vervulde hij bij de interieurs van de (aan de 480 verwante) 440 en 460. In de jaren 90 kwam Horbury aan het roer van Volvo's ontwerpafdeling te staan en leidde hij met de ECC concept-auto een nieuwe rondere fase in voor het merk. De eerste S40, V40, C70, S80, S60 en V70 volgden. Ook de tweede generatie S60/V70 en S40/V50, de eerste XC90 en de C30 ontstonden met Horbury aan het roer.

Na een aantal jaren pauze en een kortstondig verblijf bij de Amerikaanse tak van Ford, keerde hij in 2009 terug bij Volvo en leidde hij in 2011 met de Volvo Concept Universe een nieuwe periode voor de Zweden onder Chinees bewind in. In datzelfde jaar kwam hij hoger in de boom bij Geely en werd hij verantwoordelijk voor diverse nieuwe merken van het megaconcern. Zo was Horbury onder meer verantwoordelijk voor de modellen die Lynk & Co en Zeekr uitbrachten. In 2021 maakte de Brit zijn laatste overstap en kwam hij bij Lotus terecht. De Lotus Eletre is de laatste auto waaraan Horbury meewerkte en waarvan hij de onthulling nog meemaakte.