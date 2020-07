Baojun E300 Plus in beeld

In april presenteerde de Chinese fabrikant Baojun na een korte teasercampagne de E300, een minuscule stads-EV waar het merk al diverse minstens zo markant vormgegeven alternatieven voor in de showroom had staan in de vorm van de E100 en E200. Baojun riep bij de onthulling van de E300 al dat klanten die behoefte hebben aan meer dan twee of drie zitplaatsen voor de E300 Plus konden opteren, een variant met vier zitplekken. Het is voor het eerst dat die E300 Plus nu ook in beeld is gebracht.

De reguliere E300 is met zijn lengte van 2,63 meter en 1,75 meter lange wielbasis nog enkele centimeters korter dan de 2,7 meter lange Smart Fortwo. De E300 Plus meet 2,9 meter in de lengte en groeit daarmee dus zo'n 30 centimeter ten opzichte van zijn non-Plus-broertje. De wielbasis is met 2,02 meter tevens fors groter. Als je in de E300 achterin wilt zitten, moet je de bijrijdersstoel naar voren schuiven. In de E300Plus hebben de twee dicht op elkaar gedrukte achterpassagiers in theorie genoeg zitruimte zonder de voorstoel te verschuiven.

De E300 en E300 Plus hebben allebei een 54 pk en 150 Nm sterke elektromotor die is gekoppeld aan een niet nader gespecificeerd accupakket waarmee je 305 volgens de niet bepaald nauwkeurige NEDC-methode vastgestelde kilometers moet kunnen rijden. De topsnelheid is vastgesteld op 100 km/h. Airbags zijn standaard en Baojun levert de twee tegen bijbetaling ook met een digitale assistent waar je tegen kunt babbelen. De vanafprijs van de E300 is vastgesteld op omgerekend zo'n €5.350. De E300 Plus heeft met een prijskaartje van net geen €5.800 een iets hogere basisprijs. Naar Nederland komt het olijke duo natuurlijk niet, en dat is natuurlijk enigszins betreurenswaardig. Zeker als je weet dat de kleine EV's te krijgen zijn in de indrukwekkend klinkende kleuren Starship Grey, Interstellar Blue, StarFlame Red, Starry Sky Powder en Starry White.