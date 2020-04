Baojun laat RC-5 zien

Baojun is een Chinese fabrikant die gisteren in het nieuws kwam door meer informatie vrij te geven over de E300, een minuscule stads-EV die tot vier personen van A naar B moet kunnen stekkeren. Dat Baojun ook serieuzer ogende auto's maakt, bewijst de fabrikant met zijn op stapel staande RC-5.

Baojun is een joint-venture van General Motors en het Chinese SAIC Motor. Het merk heeft een bonte verzameling MPV's en cross-overs in zijn line-up waarvan het gros een uit drie cijfers bestaande numerieke modelnaam heeft. Hoger ingeschaalde 'niet-elektrische' modellen van het merk krijgen een modelnaam die met een 'R' begint, een verwijzing naar het R-platform waar de auto's gebruik van maken. Zo heeft Baojun inmiddels een RS-3 en een RS-5 op de menukaart staan. Kort geleden kwam Baojun met zijn kleine E300 in het nieuws, een stads-EV die minstens zo maf vormgegeven EV'tjes als de E100 en E200 onder zich heeft. De volgende nieuwkomer van het merk is de RC-5, een hagelnieuwe sedan.

De RC-5 is een nieuwe sedan met een liftbackachtige koets die een stapje onder de grotere RC-6 (foto 4 en 5) op de menukaart komt te staan. Waar de vorig jaar gepresenteerde RC-6 een relatief ingetogen design heeft, oogt de RC-5 veel excentrieker. Aan de voorzijde zijn we twee dunne ledstrips dagrijverlichting. De daadwerkelijke koplampen zitten een verdieping lager in de voorbumper. Foto's van het interieur en de achterzijde van de auto, zijn er vooralsnog niet. De RC-5 meet 4,65 meter in de lengte, is 1,8 meter breed en 1,46 meer hoog. De afstand tussen de voor- en achteras bedraagt 2,7 meter. Wat formaat betreft is de RC-5 daarmee vergelijkbaar met auto's als de Skoda Octavia. Op de motorenlijst komen twee motoren te staan: een turboloze en een geblazen 1.5 waarbij de krachtigste versie zo'n 150 pk levert. De RC-5 komt later dit jaar op de Chinese markt. In Europa hoeven we de RC-5, en heel Baojun overigens, niet te verwachten.