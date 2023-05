Chinese Baojun introduceert nieuwe EV's: Yep en Yunduo

Meer dan de helft van alle vorig jaar in China verkochte nieuwe personenauto's was een volledig elektrische. Niet gek dus dat Chinese fabrikanten vrijwel niets anders doen dan nieuwe EV's introduceren. Vandaag kijken we naar Baojun dat twee nieuwe elektrische modellen gereed heeft.

De eerste nieuwkomer van Baojun is net iets minder nieuw dan de ander, maar is wél de vrolijkste van het stel. Het laat namelijk een heuse pick-upversie zien van de in februari getoonde Yep. De Baojun Yep is een 3,38 meter korte elektrische Suzuki Jimny-achtige met een bescheiden 67 pk sterke elektromotor en een bereik van zo'n 300 CLTC-kilometers. Die Yep was er tot op heden alleen als dichte driedeurs, maar krijgt ook een pick-upbroertje. Wanneer de Yep-met-laadbakje de Chinese markt betreedt, is nog niet bekend.

Dan de Yunduo, een wellicht serieuzere nieuwkomer. De Baojun Yunduo is een elektrische en relatief hoge hatchback die zich wat vorm betreft het best laat vergelijken met auto's als de Honda Jazz. Hij oogt minder speelgoedachtig dan de Yep andere compacte elektrische stadsrakkers van het Chinese merk. Uitgebreide technische gegevens geeft Baojun nog niet vrij. Uit de database van het Chinese Ministerie van Transport en Informatie Technologie hebben we echter al de eerste informatie gevist. Zo weten we dat de Yunduo 4,3 meter lang, 1,85 meter breed en 1,65 meter hoog wordt. De EV heeft een wielbasis van 2,7 meter, legt minimaal 1.495 kilo in de schaal en krijgt een 136 pk sterke elektromotor die 'm aan een topsnelheid van 150 km/h helpt.

Wat is Baojun precies? Baojun is een merk dat is opgericht door de joint-venture die General Motors in China samen met SAIC Motor en Wuling Motor heeft. Ook automerk Wuling is onderdeel van dat samenwerkingsverband. Baojun verkoopt in China een behoorlijk uitgebreide reeks modellen, waaronder de kleine elektrische E100, E200 en voorheen E300 geheten - jawel - Kiwi.