Baojun E300 is piepkleine elektrische vierzitter

Uiterst compacte elektrische EV's: in China is men er dol op. De Chinese fabrikant Baojun geeft nu meer informatie vrij over zijn op stapel staande stads-EV.

Eerder dit jaar liet Wuling de Chinese consument stapsgewijs kennismaken met zijn minuscule EV en ditmaal is het de Chinese fabrikant Baojun die zijn kleine elektrische model aan het thuisland voorstelt.

We heten welkom: de E300. Eind vorig jaar liet Baojun al een nagenoeg productierijpe voorbode van het elektrische blokkendoosje zien en ditmaal belicht de Chinese autobouwer onder meer het binnenste van de EV. Het interieur van de E300 is dan ook vrij interessant, het biedt namelijk plaats aan vier inzittenden. Wel moet je dan kiezen voor de E300 Plus. De reguliere E300 is namelijk verkrijgbaar met twee of met drie zitplaatsen. De hoekige Baojun is overgoten met een designtaal die de fraaie naam 'Interstellar Geometry' draagt.

Technische specificaties houdt Baojun, een merk dat is ontstaan uit een samenwerkingsverband tussen General Motors en SAIC Motor, nog even onder de pet. Wél zegt het bedrijf dat de reguliere E300 een actieradius van 260 NEDC-kilometers moet kunnen halen. De E300 Plus krijgt een accupakket met een grotere capaciteit en moet de E300 een reikwijdte van 305 kilometer geven. De E300 komt later dit jaar op de menukaart boven de minstens zo markant vormgegeven E100 en E200 te staan.