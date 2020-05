Baojun RC-5 nu ook als Wagon

Het Chinese merk was er zelf nog niet helemaal klaar voor, maar toch zijn er online al foto’s te vinden van de stationwagenversie van de onlangs gepresenteerde Baojun RC-5. Dat deze variant er überhaupt komt is bijzonder voor China, dat zich doorgaans op sedans en SUV’s richt.

Inmiddels is het de SUV die de complete wereldbevolking verbindt, maar tot voor kort was er een duidelijke onderverdeling in carrosserievarianten per werelddeel. Daarbij was Europa een beetje een buitenbeentje. Stationwagens zijn de laatste decennia bijvoorbeeld een typisch Europese aangelegenheid. Of het nu gaat om de Amerika’s, Afrika of Azië, sedans en zijn er van doorgaans meer in trek.

Ook hatchbacks worden doorgaans vooral door Europese kopers op waarde geschat. Des te opmerkelijker dus dat de nieuwe Baojun RC-5 hoogstwaarschijnlijk geen sedan, maar een liftback met een grote achterklep is. De Chineze krijgen daarmee een waar buitenbeentje voorgeschoteld, waarbij de eigenwijs gelijnde koets ook een duit in het zakje doet.

Dankzij het Chinese Autohome weten we dat Baojun nog een stapje verder gaat op dit gebied, want de RC-5 is op deze site ook als Wagon getoond. De RC-5W deelt alle eigenwijzde designkenmerken met z’n liftback-broer, maar voegt daar een verder naar achteren doorlopende daklijn, dakrails en een dakspoiler aan toe.

In Europa hoeven we de RC-5W evengoed niet te verwachten, want Baojun is een merk dat zich voor zover bekend op China zal blijven richten. Het merk is een product van een joint-venture van General Motors, SAIC en Wuling en dient als voordeliger alternatief voor de GM-merken Chevrolet en Buick.