Baojun KiWi EV Beauty Box is rijdende poederdoos

Het feit dat in Las Vegas de Consumer Electronics Show aan de gang is, houdt ons niet tegen je een eigenaardigheidje voor te schotelen dat voor de Europese markt geen enkele vorm van relevantie kent. Maak kennis met de Baojun KiWi EV Beauty Box, een piepkleine stadsauto die misschien het best te omschrijven valt als een kakofonie van schijnbare willekeurigheid.

Allereerst de KiWi EV, want die ken je misschien al. Het Chinese merk Baojun doopte zijn uit 2020 stammende, vierkante elektrische stadsauto E300 (Plus) om tot Kiwi EV maar veranderde verder niets aan aan het uiterlijk. Modelnaam KiWi klinkt natuurlijk lekker vrolijk en daarbij gelden de K en de W als verwijzing naar het symbool voor kilowatt. Daar valt fruit dus prima bij te combineren, zo blijkt. Baojun is echter nog niet klaar met het schijnbaar willekeurig combineren van thema's in de hoop dat er iets magisch uit rolt. Het lijkt erop dat Baojun's missie is geslaagd.

Baojun gaat een samenwerking aan met cosmeticamerk Maybelline en tovert de KiWi EV om tot Beauty Box. Daar komt bij dat het dit jaar het Chinese jaar van de tijger is, een prima aanleiding voor Baojun om ook nog een stel tijgerprintjes in de mix te gooien. Het resultaat is een KiWi EV met een in rood en goud uitgevoerd exterieur, compleet met goudkleurige tijgerstrepen en extra verlichting rond z'n koplampen die niet zouden misstaan op een ietwat foute make-upspiegel. Tussen de kijkers drukt Baojun een afbeelding van de skyline van New York en op het dak is plek gevonden voor 12 spotjes. Waarom niet.

Maar er is meer. Baojun propt een uitgebreide berg producten van Maybelline achterin de KiWi EV Beauty Box. Vandaar de naam. We zien een schuiflade, extra verlichting, neon-reclamewerk en zelfs een uitklapbare make-uptafel compleet met klapstoel. Het interieur is overladen met glitters, tijgerprintjes en rood-gouden accenten. Alsof dat nog niet genoeg is plakt Baojun de pootafdruk van een tijger op de gordels en sterren op het hemeltje. Baojun brengt de KiWi EV in deze vorm niet op de markt markt maar krijgt een plekje in het Wuling Brand Center in Guangzhou. Maybe it's born with it, maybe it's Baojun.