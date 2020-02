Back to basics: MG ZS EV

Zijn basismodellen nog altijd 'showroomlokkertjes', of kun je daadwerkelijk gelukkig worden met een instapper? In 'Back to basics' zoeken we het uit!

MG is terug en beleefde een vliegende start. Hoewel de auto pas in de laatste maanden van 2019 leverbaar was, gingen ruim 1.000 klanten over tot de aanschaf van een nieuwe elektrische ZS. Een bijzondere prestatie, want van de Opel Ampera-e (882) en Jaguar I-Pace (769) werden bijvoorbeeld veel minder exemplaren verkocht. De aantrekkelijke prijsstelling van de Britse Chinees speelt daarbij hoogstwaarschijnlijk een grote rol.

MG ZS EV Comfort

€30.985

Nadat we zo’n 15 jaar geleden MG uitzwaaiden bleef het in ons land stil rondom het merk. Na de Chinese doorstart van het merk biedt de komst van een geheel elektrisch model weer kansen. Geheel in strijd met de modellenpolitiek van weleer, is de nieuwe ZS een compacte cross-over geworden. De Nederlandse prijslijst bestaat heel overzichtelijk uit twee versies: de Comfort en de Luxury. Met een basisprijs van € 30.985 is de Comfort (foto 1 en 2) de voordeligste. Het prijsverschil met de Luxury (foto 3 en 4) bedraagt slechts € 2.000.

Het verschil tussen beide versies zit hem enkel in de luxe die MG meegeeft. Waar de Comfort standaard op 16-inch lichtmetalen wielen staat, doet de Luxury dat op wielen van 17-inch. Verder ‘mist’ de Comfort een panoramisch zonnedak, kunstleer bekleding met stoelverwarming en extra veiligheidsvoorzieningen in de vorm van blind spot-waarschuwing of rijbaanassistent. Ook een regensensor en achteruitrijcamera zijn enkel voor de Luxury weggelegd.

Genoeg over wat de Comfort allemaal mist, want MG stouwt de de instap-ZS stiekem best vol met lekkers. Neem het 8-inch aanraakscherm voor de multimedia (o.a. DAB+, Apple CarPlay en Android Auto) en navigatie. Ook adaptieve cruisecontrol, parkeersensoren achter, airco en elektrisch bedienbare spiegels en ramen (voor) zijn standaard aanwezig. De Comfort-buitenspiegels laten zich niet elektronisch inklappen, die van de Luxury wel. Bestuurders kunnen met de sleutel in de zak instappen en vertrekken.

Voor wat betreft de buitenkant biedt MG de witte basiskleur te allen tijde kosteloos aan. Voor een ieder die liever een blauwe, rode (foto 5) of zwarte ZS EV wilt, vraagt de fabrikant een extra investering van € 650. Op technisch vlak heeft MG overigens ook weinig keus. Géén keus eigenlijk. Want er is één aandrijflijn waarbij de ZS een 143 pk elektromotor krijgt. Een 44,5 kWh accupakket voorziet die motor van zijn kracht. Binnen 7,5 uur laden aan de 'gewone' paal zit de batterij weer vol, aan een snellader heeft de MG slechts 40 minuten nodig (0-80 procent). Volgens WLTP-metingen komt de ZS 263 km ver.

Het is duidelijk dat de MG voor een elektrische auto een voordelige aanbieding is, maar kies jij voor de standaard Comfort of spaar je eventjes door voor wat meer luxe in de Luxury? Laat het ons weten.