Back to basics: Jeep Renegade

Zijn basismodellen nog altijd 'showroomlokkertjes', of kun je daadwerkelijk gelukkig worden met een instapper? In 'Back to basics' zoeken we het uit!

Vijf jaar geleden voegde Jeep een nieuw compact model toe aan zijn portfolio: de Renegade. Een wat vierkant “Jeepje’ met verschillende karakteristieke stijlelementen. Vorig jaar kreeg de auto een opfrisbeurt, nu belandt hij bij ons in de configurator. Is de kleinste Jeep ook meteen de kaalste?

Jeep Renegade 1.0T Opening Edition

€27.490

Met de 1,0-liter Turbo krijg je vanzelfsprekend het minst bedeelde blok in de neus. De koper van een instap-Renegade moet het dan ook doen met de 120 pk die FCA aanbiedt. Kijk we een stapje verder, dan biedt Jeep een viercilinder 1.3 met 150 tot 180 pk. Qua prestaties levert ‘onze’ Renegade een krappe twee seconden in (11,2 tegen 9,4 seconden) bij een sprint vanuit stilstand naar de 100 km/h. De topsnelheid ligt met 185 km/h minimaal 11 km/h lager dan bij de sterkere variant. Qua verbruik zou de handgeschakelde zesbak het wel wat beter doen!

Het koetswerk van de compacte SUV krijgen we standaard in een kek kleurtje voorgeschoteld. 'Colorado Red' noemt Jeep de rode lakkleur. De bumperrand rondom heeft een afstekende zwarte kleur, net als sierdelen rond de ramen en op het dak. Spiegelkappen en handgrepen worden net als de overige delen van de reguliere bumpers wel in kleur meegespoten. De voorbumper wordt standaard met mistlampen gevuld; halogeen koplampen doen hun ding een stapje hoger op de neus. Op de achterbumper treffen we (hoewel ontbrekend op de foto’s uit de configurator) parkeersensoren. 16-inch lichtmetalen wielen verbinden het stoere SUV’je met de weg. Optioneel kan dat met 17-inch exemplaren voor €695.

In tegenstelling tot de configurator* krijgt iedereen die een Renegade bestelt gelukkig wél een stuurwiel. Op dit stuurwiel treffen we in alle gevallen een cruisecontrol aan. Ook stuurwielbediening van de standaard aanwezige radio is aanwezig. De Opening Edition heeft zelfs het uitgebreide UConnect met een 8,4-inch touchscreen waarop we navigatie, DAB-radio en Apple CarPlay tegenkomen. Ook automatische airconditioning zit standaard op een Renegade. Verder worden ramen en spiegels elektrisch bediend en zijn veiligheidsmaatregelen zoals verkeersbordenherkenning een standaard goed.

Zoals we weten, kan het altijd een beetje meer, zoals in de Limited waar we grotere wielen, adaptieve cruisecontrol en volledige ledverlichting tegenkomen. Instappen in die versie kan vanaf € 28.490.

* De foto’s van de binnenkant vierden net als deze rubriek weekend en lieten veel open vakken zien. Ter illustratie hebben we het interieur van een Renegade Limited gepakt die qua uitrusting vergelijkbaar is. Daarnaast zou de 'Longitude' volgens de prijslijst de instapper voor €26.240 zijn, maar deze is uit de configurator verdwenen. Daar is de Opening Edition de instapper.