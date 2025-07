Autoverzekering maar liefst 11 procent duurder

De premies voor autoverzekeringen zijn dit jaar flink hoger dan een jaar geleden. Autobezitters betaalden in de eerste helft van dit jaar gemiddeld bijna €90 per maand voor de verzekeringspremie. Dat blijkt uit onderzoek van vergelijkingssite Geld.nl.

Autobezitters tikten in de eerste helft van dit jaar gemiddeld €88,95 per maand af voor de premie van hun autoverzekering. Dat is maar liefst 11 procent meer dan in diezelfde periode van 2024. In het eerste halfjaar van 2024 lag de gemiddelde maandelijkse premie nog op €80,10.

Dat de premies steeds hoger worden, houdt volgens Geld.nl onder meer verband met de steeds groter wordende schadelast, die uiteraard door de verzekeraar wordt doorbelast aan de verzekeringnemer. Daar komt bij dat 0nderdelen en reparaties als gevolg van inflatie de laatste jaren natuurlijk ook is toegenomen. Verder neemt het aantal schades door vandalisme - met name in grote steden - toe. Het gevolg: groter risico en dus een hogere premie. Het verschil tussen de goedkoopste en duurste autoverzekering bedraagt volgens de vergelijkingssite ruim €30 per maand.

Ook interessant: een 19-jarige betaalt momenteel gemiddeld €253,43 per maand voor zijn of haar autoverzekering. Iemand tussen de 60 en 64 jaar tikt volgens Geld.nl maandelijks gemiddeld slechts €61 per maand af voor de autoverzekering.

Gemiddelde premie autoverzekering per provincie - eerste helft 2025

Provincie 2025 2024 Verschil 1. Zuid-Holland € 97,85 € 89,13 +10,2% 2. Noord-Holland € 96,24 € 82,73 +17,1% 3. Flevoland € 91,25 € 77,94 +17,7% 4. Utrecht € 88,93 € 81,10 +10,4% 5. Noord-Brabant € 87,22 € 81,01 +8,0% 6. Zeeland € 85,30 € 73,63 +15,9% 7. Gelderland € 83,96 € 81,10 +11,2% 8. Limburg € 82,57 € 78,20 +6,0% 9. Overijssel € 81,70 € 76,00 +8,3% 10. Drenthe € 79,28 € 65,39 +21,8% 11. Groningen € 76,38 € 66,67 +16,0% 12. Friesland € 69,25 € 59,23 +17,8%

Gemiddelde premie autoverzekering: Top 5 grootste steden - eerste helft 2025