Autoverkopen maart: bijna 18 procent in de min

In maart 2021 zijn 24.186 nieuwe personenauto's geregistreerd. Dat zijn er 17,7 procent minder dan in dezelfde maand vorig jaar toen nog 29.372 nieuwe personenauto's op kenteken werden gezet. De maandelijkse procentuele daling van de autoverkoop lijkt daarmee iets af te vlakken. In januari en februari was een verkoopdaling van respectievelijk 20 en 26,3 procent waar te nemen. Toch is het weinig hoopgevend. In januari en februari 2020 waren we - op papier - nog volledig virusvrij. In maart 2020 werden de autoverkopen voor het eerst besmet met het coronavirus, het was de eerste maand waarin de autoverkopen een klap kregen.

De autoverkopen in de eerste drie maanden van dit jaar blijven logischerwijs behoorlijk achter bij die van vorig jaar rond deze tijd. In de eerste drie maanden van 2021 zijn in totaal 80.885 nieuwe personenauto's geregistreerd, 21,5 procent minder dan de 103.053 nieuwe personenauto's die in diezelfde periode vorig jaar op kenteken werden gezet. Bovag en RAI Vereniging verwachten dit jaar in totaal zo'n 400.000 nieuwe auto's te registeren. Daarbij wordt wel de kanttekening geplaatst dat het verloop van de coronacrisis en dus ook het effect op de automarkt te onvoorspelbaar is om een betrouwbare voorspelling te kunnen maken. Bovag geeft aan dat het nog een hele kluif wordt die 400.000 stuks te halen.

De Volvo XC40 is in maart de absolute verkooptopper gebleken. Er werden 638 nieuwe XC40's op kenteken gezet. Volvo's compacte cross-over voerde ook in januari de verkooplijst aan, maar werd in februari verslagen door de Ford Fiesta en Kia Picanto. De Ford Fiesta vinden we deze maand niet eens in de Top 10 terug, de kleine broer van de Focus eindigt op plek 14. Op plek twee staat de Opel Corsa met 595 verkochte exemplaren. Opel's B-segmenter klimt daarmee drie plekken ten opzichte van februari. De onafgebroken populaire Kia Picanto maakt de top 3 compleet met 588 verkochte exemplaren. Plek vier en vijf zijn voor de Toyota Yaris (584 stuks) en Peugeot 208 (537 exemplaren). Het zijn tevens de enige twee merken met twee modellen in de top 10. De Toyota Aygo staat namelijk op plek zes en de Peugeot 2008 op de negende plek. Plekken zeven en acht worden gevuld door de Ford Focus en Kia Niro. De Volkswagen Polo is hekkensluiter.

Top 10: best verkochte modellen in maart 2021

2021 2020 1 Volvo XC40 638 428 2 Opel Corsa 595 410 3 Kia Picanto 588 576 4 Toyota Yaris 584 597 5 Peugeot 208 537 462 6 Toyota Aygo 526 670 7 Ford Focus 522 623 8 Kia Niro 455 925 9 Peugeot 2008 455 299 10 Volkswagen Polo 443 677

Top 10: best verkochte automerken in februari 2021