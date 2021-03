Autoverkopen februari: daling zet door

De harde lockdown laat zijn sporen na. Ook op de Nederlandse automarkt. Cijfers die Bovag, RAI Vereniging en RDC vandaag vrijgeven, bevestigen dat wederom. In februari dit jaar zijn namelijk veel minder nieuwe personenauto's geregistreerd dan in dezelfde maand vorig jaar.

In de tweede maand van 2021 zijn in totaal 21.862 nieuwe personenauto's geregistreerd. Dat zijn er maar liefst 26,3 procent minder dan in dezelfde maand vorig jaar. Toen werden er 29.665 nieuwe personenauto's op kenteken gezet. Hoewel 2021 pas net begonnen is, blijven de autoverkopen in de eerste twee maanden van dit jaar al fiks achter bij die van vorig jaar rond deze tijd. In de eerste twee maanden van 2021 zijn in totaal 56.933 nieuwe personenauto's geregistreerd. Dat zijn er maar liefst 23 procent minder dan de 73.681 nieuwe personenauto's die in de eerste twee maanden van 2020 op kenteken werden gezet.

Uiteraard houdt de heftige verkoopdaling verband met het coronavirus en de daaraan gerelateerde maatregelen. In februari vorig jaar waren we - op papier - nog nagenoeg volledig 'virusvrij'. Het feit dat de showrooms sinds midden december gesloten zijn, heeft hier zeker geen positief effect op gehad. Per 3 maart gaan de showrooms weer open, zij het op afspraak. Bovag en RAI Vereniging verwachten dit jaar in totaal zo'n 400.000 nieuwe auto's te registeren. Daarbij wordt wel de kanttekening geplaatst dat het verloop van de coronacrisis en dus ook het effect op de automarkt te onvoorspelbaar is om een betrouwbare voorspelling te kunnen maken.

Ford heeft met de Fiesta de verkooptopper van de maand februari in handen. De B-segmenter reed 632 keer nieuw de showroom uit. De Kia Picanto volgt de Fiesta op de voet met 600 verkochte exemplaren. De Volvo XC40, vorige maand op de eerste plek is verdrongen naar plek drie. Wel blijft de XC40 de enige niet A- of B-segmenter in de Top 5. De Toyota Aygo en Opel Corsa maken de top vijf immers compleet met respectievelijk 551 en 546 registraties. Kia komt onderaan de streep als winnaar uit de bus. In februari werden 1.804 auto's van het merk op kenteken gezet. Daarmee blijft Kia Volkswagen - vorige maand op één - voor. Volkswagen zakt met 1.612 in februari geregistreerde personenauto's terug naar plek drie. Peugeot nestelt zich ertussen met 1.753 auto's. De top bestaat verder uit Toyota (1.545) en Ford (1.420).

Top 10: best verkochte modellen in februari 2021

februari 2021 februari 2020 1 Ford Fiesta 632 666 2 Kia Picanto 600 713 3 Volvo XC40 592 295 4 Toyota Aygo 551 597 5 Opel Corsa 546 389 6 Kia Niro 516 1.052 7 Renault Captur 493 395 8 Volkswagen Polo 455 599 9 Peugeot 2008 443 105 10 Skoda Octavia 434 249

Top 10 verkochte automerken in februari 2021