Autopilot Tesla Model 3 schiet volgens Euro NCAP tekort

De test van Euro NCAP, die nu uitgebreider is dan in 2018, richt zich op twee hoofdzaken bij de assistentiesystemen voor de snelweg. Allereerst bekijken de inspecteurs wat systemen als adaptieve cruisecontrol en rijbaanassistentie in technisch opzicht kunnen en in hoeverre ze de bestuurder nog alert houden. Daarnaast neemt Euro NCAP het 'vangnet' van de auto onder de loep: hoe reageren de systemen wanneer zich een kritische situatie voordoet? Hieraan is een beoordelingssysteem gekoppeld dat bestaat uit vier categorieën: 'Entry', 'Moderate', 'Good' en 'Very Good'. Het spreekt voor zich dat 'Entry' hierin eigenlijk synoniem is voor 'matig'. Volgens Euro NCAP bieden de beste systemen een goede balans tussen het bieden van assistentie en het tegelijkertijd alert houden van de bestuurder, terwijl ze ook op een adequate manier kunnen ingrijpen wanneer het mis gaat.

In de test waren er drie auto's die het predicaat 'Very Good' mee naar huis mochten nemen: de Audi Q8, BMW 3-serie en Mercedes-Benz GLE. De rijhulpsystemen in deze auto's voldeden volgens Euro NCAP aan alle gestelde eisen. Een opvallende auto in het rijtje is de Tesla Model 3. Het Autopilot-systeem kreeg de hoogste scores op de gebieden van assistentie en veiligheid, maar doet onvoldoende zijn best om de bestuurder bij het rijden te betrekken. Het oordeel van Euro NCAP luidt dat het systeem 'meer autoritair dan coöperatief' is, waardoor de Tesla het moet doen met een 'Moderate'-score. Andere auto's die deze beoordeling kregen, zijn de Volvo V60, Volkswagen Passat en Nissan Juke. Twee auto's moeten het stellen met het predicaat 'Entry': de Renault Clio en de Peugeot 2008. Dat komt volgens Euro NCAP vooral omdat de geboden assistentie niet voldoende verfijnd is. Eén auto heeft de Euro NCAP als 'Good' bevonden: de Ford Kuga. Volgens het instituut laat de SUV zien dat goed gebalanceerde en effectieve systemen ook in de middenklasse beschikbaar zijn.