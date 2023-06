'Autohandelaar verdiende opmerkelijk veel aan Palmen-collectie'

Toen eerder dit jaar de zeer bijzondere collectie klassieke auto's van een zekere Ad Palmen opdook, was de bekende klassiekerhandelaar Nico Aaldering er natuurlijk als de kippen bij. Hij trok uiteindelijk aan het langste eind en kocht de hele boedel inclusief de panden via een bewindvoerder van de heer Palmen. Niet alleen vanwege de bijzondere auto's was het waarschijnlijk de deal van Aalderings leven. RTL Nieuws heeft ontdekt dat hij er ook een fortuin mee heeft verdiend.

Volgens taxateur Hendrik van der Wiel is de opbrengst van de auto's veel hoger dan verwacht. Hoeveel hoger, laat Van der Wiel niet los. De ruim 7,16 miljoen euro die nu per veiling binnen is gehaald, ligt volgens hem ruimschoots boven de waarde die hij in november op papier heeft gezet. Dat is de eerste winst voor Aaldering, maar er is nog een grote klapper. Aaldering kocht namelijk ook de panden waar de auto's gestald stonden. "De panden waren voor mij slechts bijvangst, maar ik zag er een praktisch voordeel in. Dan hoefde ik namelijk niet te slepen met 230 auto's", aldus Aaldering tegenover RTL Nieuws. Hij heeft de panden vervolgens wel mooi met bijna een miljoen winst kunnen verkopen. Dat is opmerkelijk en roept vragen op over het werk van de bewindvoerder die de panden namens Palmen heeft verkocht aan Aaldering.

Het lijkt er vooralsnog op dat de panden wat te laag getaxeerd zijn, maar bovendien wilde de gemeente Dordrecht één van de panden graag hebben, alleen kon die dat pand niet van de bewindvoerder kopen, omdat het om een pakketdeal met de auto's ging. Nu heeft Aaldering het pand verkocht met winst. Volgens de handelaar uit Brummen is het een kwestie van geluk. Hij prijst zich echter vooral ook gelukkig met zijn betrokkenheid bij de autocollectie: "Het is de kroon op mijn werk."