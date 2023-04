Spectaculaire schuurvondst: 230 klassiekers onder het stof

De ene autoverzameling is de andere niet. Maar de collectie waar Gallery Aaldering onlangs eigenaar van werd is wel héél spectaculair. Wat te denken van een bonte verzameling van maar liefst 230 sterk uiteenlopende klassiekers die al jaren stof en vuil staan te vangen?

Wat begint met één of twee leuke auto's ontaardt - zeker als je er de ruimte en de financiële middelen voor hebt - voor je het weet in een uit de hand gelopen hobby. Velen van jullie kennen ongetwijfeld iemand wiens verzamelwoede geen weerga kent. Verzamelen kan natuurlijk op elk niveau, zo blijkt uit de collectie van maar liefst 230 klassiekers waar Gallery Aaldering onlangs eigenaar van werd en die later dit jaar onder de hamer gaat.

De bonte verzameling klassiekers is afkomstig van ene heer Palmen die veertig jaar geleden zijn verzameldrift vrij baan gaf en in de loop der jaren tot een collectie van maar liefst 230 auto's kwam. De veelal bijzondere auto's ziet er op deze uitgebreide en intrigerende set van ruim 200 foto's vuil en stoffig uit, maar ze zijn allemaal wel ooit in goede conditie weggezet. Volgens Gallery Aaldering demonteerde de eigenaar de bougies en volgde vervolgens een streng schema, waarbij de motoren van de over twee loodsen en een oude kerk verspreide auto's af en toe werden gestart om te voorkomen dat de machines vast kwamen te zitten. Opvallend is dat vrijwel niemand - ook niet in de directe omgeving van Palmen - de collectie te zien kreeg.

De gehele collectie bevindt zich nu in Dordrecht. De online veiling start op 19 mei en wie geïnteresseerd is in één of meerdere automobiele tijdscapsules kan op zaterdag 27 mei, zondag 28 en maandag 29 mei tussen 10:00 en 16:00 een kijkje komen nemen.

Er zit simpelweg teveel bijzonders tussen om elke auto te benoemen. We nemen modellen waar als een Jaguar Mk2, maar ook zeldzamere klassiekers als een Facel Vega, Lancia's Aurelia, een Matra Bonnet en ga zo maar door. Van een Citroën SM tot gestrekte klassieke Benzen, van Chevrolets Corvair en Corvette tot MG's B, Jaguars XJS, Fords Edsel, Ferrari's en zelfs een Mazda RX-7 Cabriolet: er lijkt naar ieders gading wel iets tussen te zitten. Veel kijkplezier!

Als je één auto uit de collectie mocht trekken, welke zou dat dan zijn?