Audi E-tron (Sportback) stuk voordeliger geprijsd

Audi maakt de prijzen van de elektrische E-tron Sportback bekend. Tegelijkertijd wordt een nieuwe instapversie naar voren geschoven. Dat kan voor geïnteresseerden nog wel eens belangrijk zijn, want de instapprijs van de SUV is met zo’n €10.000 gekelderd.

Audi introduceert voor de E-tron en E-tron Sportback de Edition-uitvoering. Deze versie is als E-tron beschikbaar vanaf €62.700. Als Sportback stijgt de basisprijs met €2.400 naar €65.100. Een opmerkelijke nieuwe basisprijs, want de E-tron verliet de showroom eerder niet voordat de nieuwe eigenaar €71.900 had achtergelaten. De Edition is beschikbaar voor de 50 Quattro-versie. Deze 313 pk sterke versie komt volgens WLTP-metingen 341 kilometer ver. Het 71 kWh-accupakket is met maximaal 120 kW in een half uur tot 80 procent weer geladen.

De 50 Quattro Editions beschikken standaard over onder andere led-koplampen, adaptieve luchtvering, MMI navigatie, parkeerhulp plus en een elektrisch bedienbare achterklep. Naast de 50 Quattro heeft Audi ook de bekende 55 Quattro. De E-tron beschikt dan over 361 pk en krijgt een groter accupakket met een capaciteit van 95 kWh. Bij deze versie neemt de actieradius met een kleine 70 kilometer toe. Iedereen die deze krachtigere versie wil, kan instappen vanaf de Business Edition. Als reguliere E-tron 55 is deze versie beschikbaar vanaf €80.400, als Sportback kost hij minimaal €82.800. Prijzen lopen op tot €88.400 en €90.800 voor de E-trons als 55 Quattro S Edition.

De configurator is per direct geopend. Audi levert de E-tron en E-tron Sportback vervolgens vanaf april dit jaar. Er wordt niet over de geruchten gesproken dat Audi met productieproblemen kampt.