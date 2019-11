We zagen hem regelmatig voorbijkomen op spionagebeelden en afgelopen zomer mochten we hem onder strikte geheimhouding op een afgelegen eiland zelfs bekijken. Maar nu is hij dan eindelijk officieel. Dit is de Audi E-tron Sportback en onder zijn gladdere koets brengt hij een paar verrassingen mee.

Het ligt voor de hand om de Audi E-tron Sportback een platgeslagen E-tron te noemen, maar dat zou veel te weinig eer zijn. Natuurlijk zijn beide auto's sterk verwant, maar sinds de invoering van de eerste E-tron hebben de ontwikkelingen niet stilgestaan en de Sportback krijgt daarom de nodige technische verbeteringen mee. Maar daarover later meer.

De koets van de A7 Sportback bleek bijna naadloos over de E-tron te passen en waarom zou je nieuwe schoenen kopen als je nog een passend paar in de kast hebt staan? Dus is de daklijn van de E-tron Sportback wat vorm betreft geïnspireerd op die van die auto. De rankere vormen vergen natuurlijk wel wat offers. Zo kromp de kofferruimte van 660 naar 615 liter en de hoofdruimte achterin met 20 mm. Desondanks is het achterin nog steeds ruim genoeg toeven.

Meer actieradius

De coupé-vormen bieden natuurlijk ook voordelen. Zo is de cW-waarde 0.25, hetgeen zo'n tien kilometer extra actieradius oplevert. Verdere winst werd behaald uit een keur van technische verbeteringen. De twee waterpompen van het koelsysteem zijn vervangen door een enkel, efficiënter exemplaar. Bij uitrollen wordt de vooras volledig ontkoppeld en verder zijn de remmen geoptimaliseerd waardoor regeneratief remmen een groter aandeel voor zijn rekening neemt. Het effectieve aandeel van de accu's groeide van 88 naar 91 procent. Dat alles betekent dat de 55 Quattro volgens WLTP 448 km haalt.

Het verbeterde navigatiesysteem haalt nu dagelijks de meest actuele snelladers binnen en een bijzonder staaltje van high tech zit in de matrix-koplampen. Met ruim een miljoen microscopisch kleine, bestuurbare spiegeltjes per koplamp kunnen uiterst secure projecties worden gemaakt. Dat is leuk voor welkomstboodschappen op wegdek of muur, maar vooral nuttig om een verre bundel te maken zonder tegenliggers te verblinden. Bovendien kunnen instructies voor de navigatie op de weg worden geprojecteerd, net als referentiepunten om de ideale lijn tussen obstakels aan te geven. Niet 'the sky', maar de wetgever is in dit geval 'the limit'.

Snellader

De Audi E-tron Sportback komt er als 50 Quattro en 55 Quattro. De lichtste variant levert 230 kW en 540 Nm, waarmee hij een 0-100 sprint heeft van 6,8 seconden en een top van 190 km/h. Een 64,7 kWh-accu brengt hem maximaal 347 km ver en met maximaal 120 kW DC kun je in een halfuur 80 procent bijladen.

De 55 Quattro levert 265 kW en 561 Nm, gevoed door een 86,5 kWh accu die goed is voor de eerder genoemde 448 km WLTP. Omdat dit pakket 120 kg zwaarder is, zijn de prestaties marginaal minder: 6,6 seconden naar 100 met een top van 200 km/h. In stand S en met het pedaal op de vloer gaat de 55 Quattro gedurende maximaal 8 seconden in boost en dan heeft hij slechts 5,7 seconden nodig om op de 100 km/h te komen.

De 55 Quattro laadt DC maximaal 150 kW, beide versies hebben zo'n 30 minuten nodig om 80 procent bij te laden. Audi Drive Select is standaard op de Sportback. Het biedt 7 keuzestanden die onder meer de luchtvering regelen. Op hoge snelheid ligt de Sportback 7,6 centimeter dicht bij het asfalt dan in de hoogste stand.

De Audi E-tron Sportback gaat begin 2020 in productie en de marktintroductie volgt komende lente, de gewone E-tron krijgt de technische verbeteringen medio 2020. Debuteren doet de Sportback op de autoshow van Los Angeles.