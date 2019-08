Prijs Audi E-tron 50 Quattro bekend

Begin deze maand kondigde Audi de komst aan van de E-tron 50, een minder rijk uitgeruste versie dan de E-tron 55 die we al kennen. Nu is ook bekend welk bedrag Audi voor de instap-E-tron vraagt.

Wie interesse had in een volledig elektrische Audi, kon zich tot op heden slechts verlekkeren aan één model: de E-tron 55 Quattro. Die versie met een 95 kWh groot accupakket krijgt nu gezelschap van de E-tron 50 Quattro. Deze nieuwe, lichtere E-tron-smaak is als Launch Edition nu te bestellen en wel vanaf € 71.900.

De grote verschillen tussen de E-tron 50 en 55 zitten hem niet alleen in de kracht van de motoren, maar ook in de capaciteit van het accupakket. Waar de reeds bekende E-tron 55 over een 95 kWh groot accupakket beschikt, is die set batterijen in de E-tron 50 goed voor 71 kWh. Daarbij zijn de twee elektromotoren in de nieuwe instapversie 313 pk en 540 Nm sterk, terwijl de exemplaren in de E-tron 55 in de basis op 360 pk ligt. Volgens de WLTP-cyclus komt de nieuwe E-tron 50 Quattro op papier 'meer dan 300 kilometer' ver. De 55 Quattro moet volgens dezelfde meetmethode een afstand van 411 kilometer kunnen halen.

Launch Edition

De € 71.900 kostende Launch Edition beschikt standaard onder andere over ledverlichting rondom, 20-inch lichtmetaal, MMI navigatie plus, Virtual Cockpit, adaptieve luchtvering en elektrisch verstelbare voorstoelen. Hoger op de ladder staat de € 74.900 kostende Launch Edition Plus. Deze versie voegt onder andere stoelverwarming voor, leren bekleding, een panoramadak en een pakket met zeven assistentiesystemen toe aan de E-tron.

Is dat ook niet voldoende, opteer dan voor de Launch Edition Black. Deze versie heeft daarbij het S-line-interieur, maar ook het S-line-exterieur. Dat laatste is alleen mogelijk bij de E-tron 50 Quattro. De vanafprijs: € 78.900. Wie voor de € 82.900 kostende Launch Edition Vorsprung gaat, krijgt Valcona-leren bekleding, een uitgebreide versie van Virtual Cockpit, 'virtuele zijspiegels' en een uitgebreider pakket assistentiesystemen.

De nieuwe versie van de E-tron staat nog dit jaar bij de dealers en reserveren kan per direct.