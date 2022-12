Audi A6 e-tron: elektrisch naast de A6

Het is opvallend hoe merken als Audi, BMW en Mercedes-Benz op diverse vlakken compleet andere strategieën hebben. Neem bijvoorbeeld de sportieve topversies van auto's als de A6, 5-serie en E-klasse. De Audi RS6 is er alleen als Avant, de M5 enkel als sedan en de E's 63 AMG zijn er zowel als sedan én als stationwagon. Ook op EV-vlak bewandelen de drie merken andere paden. BMW komt met een volledig elektrische versie van de volgende generatie 5-serie die i5 gaat heten. Hoewel die elektrische sedan een van de 5-serie een afwijkende modelnaam krijgt, is hij wél gebaseerd op die Fünfer. Mercedes-Benz heeft met de EQE juist een elektrisch equivalent van de E-klasse, een auto die geen moertje met de E deelt en die er alleen als liftback is. Audi komt op zijn beurt met de A6 e-tron, een volledig elektrisch alternatief voor de A6 met verbrandingsmotoren dat op een eigen basis staat. De A6 e-tron komt dan weer als sedan én als Avant! De Audi A6 e-tron is op deze nieuwe set foto's beter dan ooit te zien.

De ingepakte Audi A6 e-tron op deze foto's hangt nog altijd fanatiek in de camouflageplakkers, maar is in tegenstelling tot eerder gefotografeerde exemplaren voorzien van de definitieve achterlichten. Die krijgen een andere vorm dan de achterlichten die Audi op de vrij productierijp ogende A6 e-tron Concept plakte. Op dat studiemodel bestonden de achterlichten uit met ledsegmenten opgebouwde platte units. De achterlichten van de productieversie worden dikker en lopen naar het midden van de achterklep taps toe. Net als de A6 e-tron Concept krijgt de concurrent van de i5 en EQE een front met daarin over twee lagen verdeelde verlichting. De led-dagrijverlichting zit bovenin, de daadwerkelijke koplampen een laag eronder.

Net als de op stapel staande Audi Q6 e-tron (en elektrische Porsche Macan) staat de A6 e-tron op het Premium Platform Electric (PPE), een door Porsche en Audi samen ontwikkelde basis. Dat platform maakt laadsnelheden van boven de 270 kW mogelijk. De Audi A6 e-tron Concept had twee samen 476 pk en 800 Nm sterke elektromotoren en een 100 kWh accu, goed voor een bereik van zo'n 700 kilometer. Reken voor de definitieve Audi A6 e-tron natuurlijk ook op mildere aandrijflijnen. Ook ligt het voor de hand dat er een extra potente RS-versie komt. De instapper krijgt achterwielaandrijving en moet al in staat zijn om in zo'n 7 tellen vanuit stilstand een snelheid van 100 km/h te bereiken.