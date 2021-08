Audi A6 e-tron - Blik to the Future

'Blik to the Future' is de glazen bol van onze visionaire kunstenaars die, op basis van spionagebeelden en/of goed geïnformeerde bronnen, vooruitblikken op wat ons aan moois te wachten staat.

Dit artikel is verschenen in AutoWeek 30 2021

De Europese Commissie wenst dat nieuwe personenauto’s vanaf 2035 geen gram CO2 meer uitstoten. In ons werelddeel moeten autofabrikanten daarom nog sterker inzetten op elektrische auto’s. Audi’s A6-familie vertakt straks in twee richtingen. Eén type heeft in de Europese Unie een groot toekomstperspectief: de A6 e-tron.

Modulair ppe-platform

Volkswagen schaart zijn elektrische modellen onder de noemer ID en Audi voert zijn EV’s onder de e-tron-vlag. Het label dat het merk voorheen voor plug-ins gebruikte, prijkt inmiddels op de simpelweg E-tron geheten SUV, diens Sportback-broer, op de Q4’s e-tron én op de E-tron GT. Ook in het segment van de A6 ontkomt Audi niet aan complete elektrificatie. Eerder dit jaar toonde het merk al de A6 e-tron Concept , een voor meer dan 90 procent concrete vooruitblik op een elektrische Sportback van A6- en A7-formaat. Audi moet wel. Niet alleen door de steeds strengere emissienormen, maar ook door de concurrentie. BMW en Mercedes-Benz hebben namelijk de i5 en de EQE in het vat zitten.

De A6 e-tron wordt een gelikte Sportback die naast de A6 in het gamma komt. Een Sportback inderdaad, dus met een grote achterklep in plaats van een sedankofferdeksel. Wat formaat betreft schurkt hij met zijn 4,96 meter gevaarlijk dicht tegen de E-tron GT aan. Toch verschillen de A6 e-tron en de E-tron GT straks als dag en nacht van elkaar. De E-Tron GT is namelijk een uiterst sportieve EV, die net als de Taycan op Porsches J1-platform staat. De A6 e-tron komt op een ander voor elektrische auto’s bestemd modulair platform te staan: de PPE-basis. Dat platform kun je min of meer vergelijken met de MEB-basis van de Volkswagens ID3, de ID4 en de Skoda Enyaq, maar dan een klasse hoger. De samen met Porsche ontwikkelde structuur is een stuk geavanceerder. Het PPE-platform kan onder meer overweg met 800-volt laadstructuren, en dat betekent dat je de A6 e-tron met laadvermogens tot 270 kW vol kunt jagen met stroom. In theorie heb je in tien minuten opladen dan genoeg energie aan boord voor zo’n 300 kilometer actieradius.

Met de E-tron GT en vooral met de maximaal 646 pk sterke RS-versie daarvan heeft Audi al bewezen dat het zeer potente EV’s kan bouwen. Audi liet zich tegenover AutoWeek ontvallen dat eveneens een heftige RS-variant voor de A6 e-tron wordt overwogen, al maken mildere uitvoeringen eerder hun opwachting. Hoewel, milder … De A6 e-tron Concept heeft al een 476 pk en 800 Nm sterke aandrijflijn waarmee hij in minder dan vier tellen de 100 km/h bereikt. De Concept zou ook nog eens 700 kilometer actieradius uit zijn 100 kWh-accu kunnen persen. Audi heeft in ieder geval voldoende speelruimte om een reeks minder intens gemotoriseerde en achterwielaangedreven uitvoeringen te lanceren. De A6 e-tron is overigens niet de eerste Audi op het PPE-platform, die eer is aan de Q6 e-tron die al eind volgend jaar debuteert.

Om maar zoveel mogelijk kilometers uit de stroomvoorraad te knijpen, geeft Audi de A6 e-tron een aalgladde carrosserie. Vouwen of scherpe hoeken zijn daarop nauwelijks te vinden. Net als de E-tron GT draagt de A6 e-tron een zwart masker op zijn neus waarin ook de verlichting is ondergebracht. Reken verder op aanpasbare matrix-ledverlichting, compleet met instelbare patroontjes voor de dagrijverlichting.

Plannen

Het wordt een bijzondere generatie waartoe de A6 e-tron gaat behoren. De Volkswagen Group heeft nog voor er ook maar één auto op PPE-basis op de markt is verschenen al een opvolger aangekondigd. Alle auto’s van het concern staan op termijn op de SSP-basis, die de beste eigenschappen van MEB en PPE combineert.

Zoals gezegd luidt de komst van de A6 e-tron niet het einde in van de reguliere A6. Het uit 2018 stammende model mag nog wat jaren mee, maar ook voor ‘later’ zegt Audi dat het plannen heeft met de A6. Waarschijnlijk speelt de toekomst van de ‘conventionele’ A6 zich buiten de EU af. Vanaf 2026 brengt Audi hier immers geen nieuwe modellen met een verbrandingsmotor meer op de markt. De toekomst van Audi is volledig elektrisch, maar vooralsnog vrijwel alleen in Europa.