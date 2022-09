Elektrische Porsche Macan - Vooruitblik

Menigeen verklaarde Porsche voor gek toen het in 2003 met de Cayenne op de markt kwam. Een SUV van Porsche, dat kon toch niet? Het bleek echter een meesterzet, want de Cayenne krikte de verkoopcijfers flink op. Zo’n tien jaar later kwam er nog een kleiner broertje bij in de vorm van de Macan, die nóg beter verkocht. Sterker zelfs, afge­lopen jaar was de Macan met ruim 88.000 exemplaren Porsches bestverkochte model. Bijna één op de drie nieuw verkochte ­Porsches was een Macan.

Er is echter nog een model waarmee het hoge ogen gooit: de volledig elektrische ­Taycan. Daarvan rolden er in 2021 al dik 41.000 stuks de showroom uit, een paar duizend meer dan van de 911. Gooi die twee in de blender en je hebt waarschijnlijk weer een succesnummer erbij, zou je zeggen. Dat is, kort door de bocht gezegd, ook wat Porsche nu gaat doen.

Razendsnel laden

In Stuttgart wordt hard gewerkt aan een ­zustermodel van de Macan op een volledig nieuwe EV-basis. Dat platform heet PPE ­(Premium Platform Electric). Je kunt het zien als een grote broer van de beproefde MEB-basis van de Volkswagen Group, maar dan voor grotere, duurdere en snellere EV’s. De volledig elektrische Macan is uiteraard niet de enige auto die daarop komt te staan, want zustermerk Audi komt met een PPE-neef van de elektrische Macan in de vorm van de Q6 e-tron. Ook de elektrische A6 e-tron gaat er gebruik van maken. Het is dus een basis waar hoge verwachtingen aan hangen en de ­vooruitzichten zijn dan ook veelbelovend. PPE huisvest namelijk 800V-technologie en dat belooft wat voor de laadsnelheden. Een maximaal laadvermogen van 270 kW is ­mogelijk, cijfers die we al kennen van de ­Porsche Taycan. Bij de Taycan is in optimale omstandigheden in krap vijf minuten zo’n 100 km actieradius bij te laden. Daar kun je voor de elektrische Macan dus ook wel minstens op inzetten. Er wordt zelfs al gesproken over 300 km bereik bijladen in zo’n tien minuten. Hoe groot het grootste accupakket wordt en wat dat voor actieradius oplevert, is nog niet helemaal helder. Wel mag je rekenen op meer rijbereik dan bij de Taycan, ook al is de elektrische Macan zwaarder en minder ­gestroomlijnd. De Taycan komt volgens de WLTP-testcyclus met het grootste accu­pakket ruim 480 km ver, de Macan gaat de 500 km waarschijnlijk voorbij.

Je zult geen twee keer hoeven kijken om de reguliere Macan en zijn elektrische broer uit elkaar te houden. De elektrische Macan krijgt namelijk een koets waarvan de proporties weliswaar aan de bekende Macan doen denken, maar wel met een geheel eigen invulling. Zo zijn er onder meer de Taycan-achtige ­koplampen, ontbreekt een grote grille en ook loopt de daklijn aan de achterzijde wat schuiner af. De achterzijde van de elektrische Macan is ook duidelijk anders, met vrij rank gevormde achterlichten die met een door­lopende streep ledverlichting verbonden zijn. Ja, ook daarin kun je weer een stevige vleug Taycan ontdekken.

Bekend gezicht

Porsche geeft zijn elektrische modellen een eigen gezicht. In het interieur mag je rekenen op een groter ‘schermenfeestje’, met behalve een digitaal ­instrumentarium en een centraal infotainmentscherm ook een scherm voorde neus van de bijrijder. Of Porsche in de middentunnel net als bij de Taycan nóg een touchscreen plaatst of inzet op fysieke knoppen, valt nog te bezien. De elektrische Macan moet een iets oudere kopersgroep aanspreken dan de Taycan en die groep vraagt om een conventionelere bediening. ­Bovendien is de trend dat bediening met aanraakgevoelige knoppen of op schermen moet gebeuren ­alweer op zijn retour.

In het nieuwe jaar komt er antwoord op alle vragen die er nu nog zijn, want dan is de marktintroductie. Zoals gezegd mag de reguliere Macan ook nog even door, al zouden we er niet gek van opkijken als de elektrische ­Macan aan het eind van de huidige generatie van de brandstof-Macan het stokje al volledig overneemt. Overigens komt er omstreeks 2025 ook nog een grotere elektrische SUV bij naast de Cayenne.