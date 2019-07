Audi A1 Citycarver gepresenteerd

Een opgehoogde Audi A1 is er nooit geweest, maar toch is de komst van deze hoog op zijn potende staande hatchback geen complete verrassing. Eerder dook namelijk al eens een reeks foto's op van een ingepakte én avontuurlijk op zijn wielen staande A1, een auto die we destijds omschreven als A1 'Allroad'. Vandaag wordt de A1-familie officieel uitgebreid met het model: de A1 Citycarver.

De vraag der vragen is natuurlijk: hoeveel meer bedraagt de bodemspeling van deze opgehoogde A1. Welnu: 4 centimeter. 3,5 centimeter komt voor rekening van het aangepaste onderstel. De resterende 0,5 centimeter komt door de standaard 17-inch wielen die onder de A1 staan. Daarnaast heeft de auto aangepaste bumpers rondom, maar dat is niet het enige. Audi geeft de A1 Citycarver namelijk een aangepaste grille, een lager geplaatst achthoekig exemplaar dat we kennen van de Q-modellen van het merk. Daarnaast is de honingraatgrille in het matzwart uitgevoerd. Rond de wielkasten en bij de dorpels zien we opzetstukken, kunststof delen die nu eens niet in het zwart zijn uitgevoerd. Wil je die delen wel in het zwart? Ga dan voor het Black Stylingpakket Een dakspoiler die normaal gesproken in het S-line-pakket zit, is standaard. In het interieur blijven de aanpassingen beperkt tot de uitstroomopeningen van de ventilatie, de middenconsole en de portieren. Deze zijn namelijk afgewerkt met mint-, koper- of oranjekleurige sierdelen.

Audi levert de A1 Citycarver in Nederland alleen als Epic en dat betekent dat zaken als lichtmetalen wielen, een middenarmsteun, cruise control, virtual cockpit, led-achterlichten en een multifunctioneel stuurwiel standaard zijn. De A1 Citycarver is vanaf half augustus de bestellen. Prijzen volgen in een later stadium. In de herfst staat de auto bij de dealers.