Audi A1 ruimt mogelijk het veld

De Audi A1 is mogelijk geen lang leven meer beschoren. Niemand minder dan Audi-CEO vraagt zich hardop af of die auto nog bestaansrecht heeft. De Q2 wordt mogelijk voortaan het instapmodel, al is er ook nog het gerucht dat de A2 terugkeert.

Met de A1 wilde Audi een graantje meepikken in het zeer succesvolle B-segment. Dat is ten dele gelukt: Audi bouwde er tot op heden ruim een miljoen sinds de onthulling in 2008, maar qua verkoopaantallen kan-ie niet in de schaduw staan van z'n Volkswagen-broer, de Polo. Sinds zijn introductie in Nederland verkocht Audi er dik 23.000, terwijl de Polo in de eerste jaren van de A1 al in een jaar ongeveer zo vaak werd verkocht. De tweede generatie kon dat tij niet keren en nu vraagt Audi-topman Markus Duesmann zich hardop af of er nog wel toekomst in zit.

De topman kijkt vooral naar zijn zustermerken in dat segment en beseft dat de A1 daartegen niet is opgewassen: "Wij hebben andere merken die erin actief zijn en heel succesvol zijn en er veel bouwen, dus we zetten momenteel wel vraagtekens bij de A1", citeert het Britse Autocar. Ook tegen de Seat Ibiza en Skoda Fabia kan de A1 geen vuist maken. Duesmann denkt dan ook dat in de nabije toekomst het aanbod wel eens zou kunnen beginnen bij de Q2. "Mogelijk gaan we niet meer kleiner dan dat."

Als er dan toch nog een compacte Audi bij moet komen, dan is dat mogelijk een elektrische nieuwkomer. Daar is Ingolstadt volgens Duesmann nog niet over uit. Een 'nieuwe A2' is volgens hem een serieuze optie. Als we dan in de bak van nog ongebruikte conceptauto's graaien, komen we uit bij de AI:ME van 2019. Dat was een EV op MEB-basis die qua techniek behoorlijk in het straatje van de Volkswagen ID3 past, maar net even wat groter was. Vanwege zijn vrij hoge koets en gebogen glazen achterruit was duidelijk dat er wat inspiratie bij de oude A2 was opgedaan. Een regelrechte vervanger van de A1 zou dat niet zijn, maar allicht wel een aanvulling onderin het aanbod bij Audi. De Q2 blijft volgens Duesmann hoe dan ook.