Mercedes-Benz C-klasse Estate
 
Mercedes-Benz ziet weinig toekomst in stationwagens

Joas van Wingerden
18

Hebben we de laatste introductie van een stationwagen van Mercedes-Benz al achter de rug? Het zou zomaar kunnen. Bij Mercedes-Benz lijkt men er niet echt heil meer in te zien.

Mede door de enorme populariteit van SUV's is de stationwagen in de verdrukking geraakt. Dat terwijl het natuurlijk een bijzonder praktische carrosserievorm is en bij sommige modellen ziet het er ook gewoon beter uit dan de sedan. De markt bepaalt echter, en volgens Mercedes-Benz zegt die markt dat een stationwagen van Mercedes-Benz niet zo interessant is. "Uiteindelijk koopt niemand ze," zo klinkt het stellig uit de mond van ontwerper Robert Lesnik in gesprek met Autocar.

Hij zegt absoluut niet dat er van de nieuwe elektrische C-klasse dan ook geen Estate-versie komt, maar dankzij deze uitspraak wordt die wel een stuk onwaarschijnlijker. "Niemand koopt ze (stationwagens, red.) in Amerika ... de Chinezen begrijpen ze niet en kopen ze niet. Dan houd je Europa over." Alleen de Europese markt is natuurlijk niet groot genoeg en daarbij zou bijvoorbeeld voor de elektrische C-klasse de GLC een alternatief kunnen zijn voor wie wat meer ruimte zoekt.

Ook voor brandstofmodellen zoals de reguliere C-klasse en de E-klasse zouden bij een volgende generatie hun SUV-broers als ruimere optie kunnen fungeren. Mercedes-Benz zou die kant wel eens op kunnen gaan en dat is op zich geen verrassing. Al ruim drie jaar geleden waren er geruchten dat het merk helemaal wil stoppen met stationwagens.

