Alfa Romeo komt in 2023 met 8C- of GTV-achtige

Komt er toch nog een nieuwe sportieve Alfa Romeo in de stijl van de 8C of een nieuwe GTV? Het leek erop dat Alfa Romeo daar geen oren meer naar had, maar volgens CEO Jean-Philippe Imparato komt er volgend jaar toch echt een splinternieuw sportief model.

In 2018 kondigde Alfa Romeo in één klap een hele reeks nieuwe modellen aan. Zo sprak Alfa Romeo van de komst van een geheel nieuwe GTV, een coupé met een 50:50-gewichtsverdeling en een meer dan 600 pk sterke aandrijflijn. Zelfs de 8C zou een opvolger krijgen, en niet zomaar eentje. De aangekondigde nieuwe 8C zou een uit koolstofvezel vervaardigd chassis en een ruim 700 pk sterke aandrijflijn krijgen, compleet met een achter de voorstoelen gehangen verbrandingsmotor met twee turbo's. Zo'n anderhalf jaar later werden de 8C en GTV al in de ijskast geparkeerd. Alfa Romeo ging zich vooral toeleggen op EV's en cross-overs. Alfa Romeo wilde SUV's in het midden- en compacte segment. Die eerste is er: de Tonale. De tweede, die mogelijk Brennero gaat heten, staat voor 2024 gepland. Alfa Romeo gaf onlangs aan tot en met 2026 elk jaar een nieuw model te presenteren, maar wat het merk voor 2023 op de planning heeft staan was nog onduidelijk. Tot nu.

In een interview met het Britse Autocar zegt Alfa Romeo-topman Jean-Philippe Imparato namelijk dat zijn merk in de eerste helft van 2023 een sportief model introduceert in de stijl van de aangekondigde GTV en 8C. Het lijkt dus te gaan om een coupé met een behoorlijke berg vermogen. Imparato geeft aan dat nog niet vaststaat of het een volledig elektrisch model of een auto met enkel een benzinemotor wordt. Dat geeft al aan dat een plug-in hybride aandrijflijn niet wordt overwogen. Daarnaast zou de nieuwe sportieve Alfa designelementen van de T33 Stradale uit de jaren zestig krijgen. Die klassieke Italiaan had een middenmotor, wat doet vermoeden dat Alfa Romeo met name het concept van de in 2018 aangekondigde nieuwe 8C opnieuw omarmt.

Volgens Imparato wordt de auto "heel spannend, heel exclusief en heel duur". Overigens gaat het begin volgend jaar nog niet om een kant-en-klaar productiemodel, maar om een concept-car of misschien wel een designschets. Nog even afwachten dus, maar dat er bij Alfa Romeo iets lekkers ligt de sudderen lijkt vast te staan.

Openingsbeeld: een Alfa Romeo 8C Competizione