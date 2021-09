Alfa Romeo GTV6 (1981) - In het Wild

In de onregelmatig terugkerende rubriek ‘In het wild’ zetten we bijzondere auto’s in het zonnetje die we zomaar op straat zijn tegengekomen. Gewoon omdat het steeds minder vanzelfsprekend is dat je nog iets leuks aantreft tussen al het grijze leaseblik.

We hebben hier namelijk een Alfa Romeo GTV6 2.5 uit 1981 voor onze neus die - afgaande op de foto's - er nog puntgaaf bijstaat. Alleen daarom verdient-ie al een plek in de spotlights. De toch stiekem alweer 40 jaar oude Alfa wordt daarbij uiteraard ook geholpen door het geslaagde ontwerp van Giugiaro. Niet helemaal het originele ontwerp meer, want op de drempel van de jaren 80 ging de GT terug naar de tekentafel. Daar kwam hij vandaan met enkele uiterlijke wijzigingen, zoals dikkere en hoekigere bumpers en accenten waarbij het chroom plaats had gemaakt voor donker kunststof.

Ook nieuw was de vlak na de facelift geïntroduceerde GTV6 2.5, die we hier dankzij AutoWeek-forummer A Brandhorst voor onze neus hebben. Dat was enige tijd de topuitvoering, totdat in 1984 de GTV6 3.0 verscheen. De GTV6 2.5 is echter in veel grotere aantallen op de markt verschenen. Met zijn 160 pk sterke V6, afkomstig uit de Alfa Romeo 6, was de GTV6 voor zijn tijd bijzonder vlot. De sprint van 0 naar 100 km/h was al in 8,3 seconden gepiept en je kon net aan de 200 km/h overtreffen. Ook voor moderne begrippen is dat helemaal niet gek. De GTV6 op de foto's weet onder andere daarmee in ieder geval al 13 jaar zijn huidige baasje tevreden te stellen. Er zit een kakelverse apk op, dus deze Italiaanse schone is klaar voor meer!