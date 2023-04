Aantal gesloopte auto's neemt rap af

Werden er in 2021 nog dik 220.000 auto's gesloopt, afgelopen jaar waren het er nog maar 176.887, meldt ARN aan BNR. Een daling van ruim 20 procent. Het aantal gesloopte auto's neemt al jaren af; in 2018 waren het er nog zo'n 248.000, in 2019 233.000 (-6 procent) en in 2020 nog 226.000 (-3 procent). De daling van vorig jaar was echter wel héél stevig.

Volgens Paul Dietz, de directeur van ARN, zijn er meerdere oorzaken aan te wijzen. Allereerst de daling van de nieuwverkoop, grotendeels vanwege het chiptekort. Als de verkoop van nieuwe auto's daalt, worden er onderaan de streep ook minder vervangen en dus mogelijk gesloopt. Verder was er 19 jaar geleden een dip in de nieuwverkopen, wat nu nog zijn uitwerking kan hebben. Dietz wijst erop dat auto's in Nederland gemiddeld 19,5 jaar meegaan. Daar komt nog eens bij dat de export van occasions vorig jaar is toegenomen. "Met name in de groep voertuigen van 16 tot 25 jaar. Hierdoor zijn er in Nederland minder wrakken bij de demontagebedrijven terechtgekomen", aldus Dietz.

Dat er steeds minder auto's naar de sloop gaan is waarschijnlijk een doorn in het oog voor Klimaatminister Jetten, die het liefst het Nederlandse wagenpark in rap tempo wil verjongen. De Bovag verwacht dat de door diezelfde minister geplande bpm-verhoging voor nieuwe auto's met verbrandingsmotoren de verjonging van het wagenpark juist tegegaat. Rai Verenging vreest eveneens dat daardoor juist een verdere veroudering van het Nederlandse wagenpark op de loer ligt.