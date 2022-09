Aan Russische staatslimo gerelateerde SUV klaar voor debuut

De Russische markt wordt binnenkort bestookt met een nieuwe lel van een SUV. Het is geen product van Europese makelij, maar van het Russische Aurus, dat ook verantwoordelijk is voor de staatslimousine van president Vladimir Poetin. Aurus laat nu de eerste plaat zien van de Komendant, een SUV die als Russisch antwoord op auto's als de Mercedes-Benz GLS en de BMW X7 moet fungeren.

Het is inmiddels alweer even geleden dat het Russische Aurus de revue passeerde, dus even een korte samenvatting. Aurus Motors is een in 2018 opgericht merk dat voortkwam uit NAMI. Aurus Motors lanceerde in 2018 de nieuwe staatslimousine van president Vladimir Poetin, de Korzeh. Later kwam Aurus onder meer met de Senat, een topsedan die ook door particulieren kon worden gekocht. Het Aurus-gamma bestaat verder onder meer uit een grote MPV die luistert naar de naam Arsenal en op basis van de Senat kwam het bedrijf zelfs met een cabriolet. Een SUV ontbreekt nog in de line-up van Aurus, maar niet voor lang.

Aurus laat namelijk een teaserplaat zien van de productierijpe Komendant, een net als de Senat en Arsenal naar een deel van het Russische Kremlin vernoemde SUV, die 5,38 meter lang wordt en een wielbasis van 3,1 meter krijgt. De Aurus Komendant had eigenlijk al in 2020 in productie moeten gaan, maar die deadline is door de coronapandemie niet gehaald. Het gevaarte legt naar verwachting zo'n 3 ton in de schaal en krijgt een 4,4-liter V8 die het tot zo'n 600 pk schopt.

Op 29 september beleeft de Aurus Kommendant zijn publieksdebuut. De eerste exemplaren moeten eind dit jaar van de band rollen in het Russische Tatarstan.