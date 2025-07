Lexus 35 jaar in Nederland is reden voor feestje

Lexus is een merk met meerdere gezichten. Enerzijds heeft het een ruige kant, die via auto's als de LFA en de knalharde F-versies van onder meer de IS, GS en RC naar voren kwam. Daar tegenover staat een bescheiden, meer ingetogen kant die niet alleen in de eerste generatie LS tot tot uiting kwam, maar ook in de auto waarmee het zich op de Amerikaanse markt introduceerde: de eerste ES. Ook de uitgaande generatie Lexus ES is niet het hardst schreeuwende jongetje van de klas, maar dat betekent niet dat het geen gangmaker is. De Nederlandse importeur schuift de uitgaande ES naar voren om te vieren dat Lexus in Nederland 35 jaar bestaat. De NX, UX, RX en RZ vieren het feestje mee.

Lexus ES 35th Edition

De Lexus ES 35th Edition neemt in ieder geval tijdelijk de rol van instapuitvoering van de Business Line-uitvoering over. Die had een vanafprijs van €62.895. De vanafprijs van de Lexus ES 35th Edition ligt daar met €59.995 mooi even bijna €3.000 onder. Hoewel je er minder voor betaalt, zit de Lexus ES 35th Edition lekker ruim in zijn spullen. Zo krijg je onder meer een achteruitrijcamera, uitgebreide klimaatregeling, stoelverwarming voor en het Premium-navigatiesysteem met 12,3-inch scherm. Instaplijsten met verlichting? Van de partij. Hetzelfde geldt voor een inductielader en lichtmetalen wielen in de maat 18- in plaats van 17-inch. Zelfs de duurdere Comfort Line moet het zonder wielen in dat formaat en telefoonlader doen.

De aandrijflijn van de Lexus ES 35th Edition is gelijk aan die van elke andere ES die je in Nederland kunt kopen. Dat betekent dat ook de ES 35th Edition 'een 300h' is. Dat betekent een hybride aandrijflijn met een systeemvermogen van 178 pk. Dat levert je geen spectaculaire sprintcijfers op, al bereik je er wél in alle rust in 8,9 seconden vanuit stilstand een snelheid van 100 km/h mee. Wat die gemoedelijke aard je ook oplevert: een gemiddeld verbruik van 5,3l/100 km. Bijna 1 op 19 dus, niet gek voor een 1.655 kilo zware sedan van bijna vijf meter.

Inmiddels is er al een nieuwe generatie van de Lexus ES gepresenteerd. Die komt in het voorjaar van 2026 naar Nederland. Opnieuw komt hij als hybride onze kant op, ditmaal als 201 pk sterke 300h. Voor het eerst komen er ook volledig elektrische varianten van de ES en ook die komen onze kant op. De Lexus ES komt als elektrische 350e met voorwielaandrijving en 224 pk én als 500e met 343 pk en vierwielaandrijving. De ES 350e heeft een actieradius van zo'n 530 kilometer.

Lexus UX 35th Edition

De Lexus UX 35th Edition zit natuurlijk ook riant in zijn spullen. De uitrusting van deze variant lijkt sterk op dei van de F Sport Design-edition die met de introductie van de 35th Edition niet meer leverbaar is. Ten opzichte van de voorheen naamloze en nu Comfort Line geheten instapper krijg je het F Sport Pack dat 18-inch lichtmetalen, sportief ogende bumperwerk en een met kunstleer bekleed stuurwiel bevat. Maar er is meer, veel meer. Zo krijg je een automatisch dimmende binnenspiegel, Blind Spot Monitor, een inductielader, Driver Monitor Camera, een elektrisch bedienbare achterklep, een uitgebreid audiosysteem met 10 luidsprekers, een uitgebreid multimediasysteem met navigatie en 12,3-inch display, parkeersensoren voor en achter, privacy glass, stoelverwarming voor, een verwarmbaar stuurwiel, een digitaal instrumentarium én een uitgebreid pakket actieve en passieve veiligheidssystemen. De Lexus UX 35th Edition kost €49.995 en is daarmee 5 mille duurder dan de Comfort Line.

De speciale uitvoering is beschikbaar voor de UX 300h met 113 pk sterke hybride aandrijflijn met voorwielaandrijving.

Lexus NX 35th Edition

Ook de grote broer van de UX krijgt een 35th Edition. Dan hebben we het natuurlijk over de NX. De Lexus NX 35th Edition kost €66.995 en is daarmee €1.000 duurder dan de Luxury Line. Voor die duizend piek extra krijg je de standaarduitrusting van de Luxury Line, aangevuld met 20-inch lichtmetalen wielen, meesturende Quad-led-koplampen met koplampsproeiers, adaptief grootlicht, Panoramic View Monitor en Lane Change Assist. De 35th Edition is er als plug-in hybride 450h+ met vierwielaandrijving.

Lexus RX 35th Edition

Het kan natuurlijk nog groter dan de NX. Ook de RX krijgt een 35th Edition. Die kost €89.995 en is gebaseerd op de F Sport Design-edition. Dat betekent dat je de F-Sport-grille en het bijbehorende bumperwerk krijgt, evenals zwarte dakrails, zwarte buitenspiegels en 21-inch groot zwart lichtmetaal. Een 14 inch multimediascherm is standaard, evenals een 12,3 inch digitaal instrumentarium en een head-updisplay. Lederen bekleding? Van de partij, evenals stoelverwarming en -ventilatie voor en achter, stuurwielverwarming en een uitgebreid audiosysteem van Panasonic met 12 luidsprekers.

Lexus RZ 300e 35th Edition

De elektrische Lexus RZ 300e heeft als 35th Edition natuurlijk ook een riante uitrusting. Deze €57.495 kostende variant heeft een 14 inch multimediascherm, een headupdisplay, elektrisch verstelbare voorstoelen met geheugen voor de bestuurdersstoel, stoelverwarming- en ventilatie voorin, een verwarmbaar stuurwiel en Panoramic View Monitor. Advanced Park? Ook standaard. Later dit jaar krijgt ook de nieuwe RZ 350e een 35th Edition, evenals de kleinste hoge Lexus: de LBX.